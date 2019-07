Usa,assalto Area 51.Militari in allarme

Fino a 1.200.000 corridori si preparebbero a un raduno storico il 20 settembre: l'evento si chiama "Storm51. They Can't Stop All of Us" (ad51, non possono fermarci tutti).51 è la zona militare super controllata dell'esercito americano nel deserto del Nevada dove sarebbero tenuti nascosti alcuni alieni e si lavorerebbe ad armi batteriologiche segrete. E' la zona meno accessibile del pianeta ma che adesso rischia di essere invaso. Il gruppo creato sul web. In allerta le Forze armate degli Stati Uniti.(Di mercoledì 17 luglio 2019)