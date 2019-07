Usa: cade accusa molestie per Spacey

I procuratori del Massachusetts hanno lasciatore le accuse disessuali contro il premio Oscar Kevin: star di Hollywood, da American Beauty alla serie Tv House of Cards. L'attore era stato denunciato dal cameriere 18enne di un bar di Nuntucket,un' isola vicino a Cape Cod.Il barman aveva invocato il V emendamento che consente di non testimoniare contro sé stessi dopo aver detto di non aver cancellato nulla dal cellulare che conteneva messaggi legati all'incontro con. Quindi aveva ritirato la denuncia.(Di mercoledì 17 luglio 2019)