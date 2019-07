Uomo vestito da senatore romano fa bagno in Fontana Trevi | Raggi | inaccettabile

romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma – “I nostri monumenti vanno rispettati e le storiche fontane di Roma non sono piscine. Nelle immagini che vedete un agente di polizia locale e’ stato costretto a entrare nella vasca delladiper tirare fuori unche,da antico, si era gettato in acqua. Sono comportamenti inaccettabili verso cui non c’e’ alcun tipo di tolleranza per gesti del genere: dopo l’approvazione del Piano di Polizia Urbana, infatti, chi decide di fare unnelle fontane di Roma viene punito con una sanzione di 450 euro e con la misura del Daspo Urbano. Cosi’ e’ stato per il pittorescoe cosi’ sara’ per chiunque offendera’ il patrimonio storico e artistico della citta’, che appartiene a tutti”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma, Virginia. L'articolo...

