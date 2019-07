Un’isola greca offre 500 euro al mese e una casa per andare a vivere lì | alla scoperta di

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019)della Grecia500ale un pezzo di terra per costruire case e aziende alle persone che decideranno dilì. La remota isola di Anticitera (o Cerigotto) sta cercando nuovi residenti poiché ospita solo 24 persone, che salgono a 40 durante i mesi estivi. Posizionata tra Creta e Citera, l’isola ha una superficie di circa 52km² e si trova a 45 minuti di aereo da Atene. Il piano è sponsorizzato dChiesa greco-ortodossa. Le autorità provvederanno al pagamento dei 500mensili per 3 anni e offriranno alloggio gratuito e persino vitto gratuito a chi deciderà di trasferirsi sull’isola in maniera permanente. Sono idealmentericerca di giovani famiglie (nuclei di 5 persone, 2 genitori e 3 figli) da unirecomunità poiché la popolazione è lentamente calata dalle oltre 300 persone dell’inizio del XX secolo. I giovani residenti locali hanno ...

BeRightBackIT : RT @LucaPery: [Old Post] ??Idee per l'estate? O volete allungarla un po' di più? ?? Ecco allora un'isola che fa al caso vostro: #Kos. Oltre… - matteowolk : Oggi vorrei solo essere su un’isola greca - laurapetrarca2 : @Alessia22894 Sembra un paesino di un’isola greca. -