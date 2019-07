Un uomo ha detto all’ANSA di essere la terza persona presente all’incontro con Gianluca

Sonia Bruganelli smaschera il suo hater e pubblica la foto : «Quest' uomo ha detto che mia figlia malata è inquietante» : Sonia Bruganelli può sopportare molto, come le critiche di quanti le rimproverano di ostentare uno stile di vita eccessivamente lussuoso alle quali risponde col sorriso, ma non tutto. La...

Mazzoleni : “dietro l’arbitro - l’uomo”. E allora meglio l’arbitro (abbiamo detto tutto) : meglio quando non parlano A Napoli ce lo ricordiamo benissimo, nostro malgrado, per un paio di arbitraggi scandalosi. Parlo naturalmente della finale di Supercoppa persa in 9 contro 11 con la Juventus e il rosso estratto nei confronti di Kalidou Koulibaly a San Siro contro l’Inter, mentre dagli spalti piovevano insulti razzisti verso il campione senegalese. Gli arbitri, lo sappiamo, durante l’attività hanno la consegna del silenzio. ...