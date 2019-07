UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 18 luglio 2019

Un POSTO al Sole Anticipazioni 18 luglio 2019 : Denis spezza il cuore a Giulia : Una brutta sorpresa rovina la permanenza di Giulia a casa del suo compagno. Le certezze della Poggi verranno meno e la sua storia d'amore potrebbe essere in pericolo.

Un POSTO al sole anticipazioni : OTELLO e TERESA - lui capisce che ormai… : Andando in onda ogni giorno, i personaggi delle soap opera diventano per il pubblico come “amici di famiglia” e quindi ogni volta che uno di loro esce di scena è sempre come vivere un piccolo trauma. Ne sanno qualcosa i fan di Un posto al sole, soprattutto quelli storici, che da ormai da un bel po’ hanno dovuto rinunciare a una delle figure più amate della trasmissione: quella di TERESA Diacono, madre di Silvia (Luisa Amatucci) ...

Anticipazioni Un POSTO al sole trama puntate 22-26 luglio 2019 : Vittorio Conosce Rosaria - la Mamma di Alex! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: arriva Rosaria, la Mamma di Alex e di Mia. Diego fa preoccupare il padre Anticipazioni Un posto al sole: Vittorio esasperato dalla situazione famigliare di Alex. Marina fa di tutto per salvare la vita a suo padre, mentre Roberto appare in una versione… un po’ insolita. Serena delude Filippo. Raffaele soffre per Diego… Un nuovo ingresso, drammi, ...

Un POSTO al sole - puntata di venerdì 19 luglio : Alex torna da Berlino con Vittorio : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai 3 "Un posto al sole", ambientata nello storico palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso venerdì 19 luglio raccontano che sarà al centro delle trame la famiglia Sartori. Filippo vivrà un momento di serenità dopo aver avuto dei contrasti con la moglie causati dal suo nuovo impiego. Il fratello di Sandro si è visto infatti costretto a lasciare per motivi ...

Anticipazioni Un POSTO al sole al 26-07 : Otello riflette sul suo rapporto con Teresa : La soap Un posto al sole continua la sua regolare programmazione su Rai 3, mantenendo il suo spazio dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45 circa. Le puntate in onda dal 22 al 26 luglio chiameranno in causa una questione tanto cara al pubblico da casa ovvero le motivazioni dell'assenza di Teresa. Ora che l'attrice Carmen Scivitarro è sparita anche dalla sigla di apertura, gli autori hanno deciso di non tergiversare più, affidando a ...

Un POSTO al sole anticipazioni : si parla del processo a MANLIO PICARDI : A Un posto al sole, in questi giorni lo studio Navarra è tornato più che mai al centro della scena per via del clamoroso “cambio di casacca” di Beatrice Lucenti (Marina Crialesi), che ha annunciato come un fulmine a ciel sereno che da ora in poi lavorerà per Aldo Leone. Di recente Luca Capuano, interprete del nuovo legale di Upas, ha fatto capire in alcune interviste che il “suo” Aldo interagirà con diversi personaggi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Luglio : L’attore per un applauso spesso è disPOSTO a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : L’inchiesta “Al Metropol accordo concreto” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i russi non si sarebbe conclusa non regge: l’affare aveva una base avanzata. Per questo volevano andare “veloci” di Davide Milosa Tutto tutto niente niente di Marco Travaglio Il discorso di Chiara Appendino, sindaca 5Stelle di Torino, in Consiglio comunale per licenziare il vicesindaco Guido Montanari e dare l’ultimatum agli ...

Un POSTO al sole - trame al 26 luglio : Serena confessa a Filippo di non volere altri figli : Continua, inesorabile, il grande successo della soap Un posto al sole. Dopo l'annuncio della consueta pausa estiva - che interesserà il periodo dal 12 al 23 agosto - sono state rilasciate le trame ufficiali degli episodi che andranno in onda la terza settimana di luglio, ovvero da lunedì 22 a venerdì 26. Stando alle anticipazioni pare, infatti, che numerosi colpi di scena e straordinarie rivelazioni interesseranno i protagonisti della soap opera ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 17 luglio 2019 : Patrizio in società con Serena e Filippo : Serena e Filippo chiedono a Patrizio di diventare il cuoco dello yacht del loro chartering turistico. Giulia lascia Napoli per andare da Denis.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 17 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5298 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 17 luglio 2019: Marina (Nina Soldano) ha scoperto che Arturo (Massimiliano Iacolucci) ha un grave tumore che non vuole neanche curare… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) accetterà la proposta fattagli da Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) di lavorare come cuoco sul loro yacht? Nonostante il figlio Niko (Luca Turco) avrebbe bisogno della sua presenza a ...

Un POSTO al sole : Serena rifiuta l’idea di avere un altro figlio : Un posto al sole: Serena non vuole un altro figlio da Filippo Un posto al sole. Dopo il grande cambiamento che ha visto come assoluti protagonisti Serena e Filippo, ecco che qualcosa di nuovo sta per accadere. L’eredità del padre della donna ha stupito un po’ tutta la famiglia, compreso Roberto Ferri che sta cercando […] L'articolo Un posto al sole: Serena rifiuta l’idea di avere un altro figlio proviene da Gossip e Tv.

Un POSTO al sole : TITTI NUZZOLESE sarà ROSARIA - la mamma di… : Altri parenti in arrivo a Un posto al sole, per completare un nucleo familiare che già da un po’ tiene banco all’interno della soap! Tutto inizierà con un Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) più sfibrato che mai: nelle puntate della prossima settimana, vedremo il figlio di Guido ancora diviso tra l’attrazione che continua a provare per Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) e la tenera amicizia instaurata con Alessandra ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 26 luglio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: La depressione di Diego, che è pericolosamente alla deriva, getta Raffaele nel più profondo sconforto. Vittorio è sempre diviso tra l’attrazione per Anita e i sentimenti per Alex. La lunga assenza di Teresa fa capire a Otello che la loro distanza non è più solo di natura geografica. Giulia si prepara a trascorrere l’ultima giornata insieme a ...

Un POSTO al sole anticipazioni : SERENA non vuole un altro figlio! : Nei prossimi giorni, a Un posto al sole, tutti gli ostacoli incontrati finora (anche ad opera di Alberto Palladini) non riusciranno ad impedire l’avvio del nuovo business legato al chartering: l’attività imprenditoriale di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Filippo (Michelangelo Tommaso) e SERENA (Miriam Candurro) sta dunque per nascere, ma ciò porterà davvero alla soluzione di tutti i problemi? Quel che è certo è che la prossima ...