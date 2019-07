Un nuovo gioco della serie Dragon Quest all' orizzonte?

Darkborn : il nuovo gioco del lead designer di Battlefield 3 non sarà più pubblicato da Private Division : La società madre di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, Take-Two, ha fatto scalpore nel 2017 quando annunciò una nuova etichetta dedicata ai giochi indie. La compagnia, Private Division, svelò accordi di pubblicazione per quattro diversi titoli, tutti provenienti da grandi nomi del settore. Alla fine, però, uno di quei giochi non arriverà dal publisher.Il primo dei quattro giochi era Ancestors: The Humankind Odyssey del creatore di ...

Il Co-creatore di The Stanley Parable sta lavorando a un nuovo videogioco : Davey Wreden che ha diretto "The Beginner's Guide" e ha partecipato alla creazione di "The Stanley Parable" sta dirigendo una nuova squadra per sviluppare un prossimo gioco. Nonostante non ci siano ulteriori dettagli sul progetto futuro, all'interno di un sito internet sono apparsi due annunci di lavoro.Il primo annuncio richiede la figura di programmatore/designer di giochi. Wreden sta cercando qualcuno che possa progettare, attuare e ...

Il nuovo trailer di GreedFall si focalizza sui personaggi e il mondo di gioco : GreedFall, l'ultimo GDR ad opera di Spiders Studio, vi invita a forgiare il vostro destino sull'inesplorata isola di Teer Fradee dal 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.Oggi abbiamo la possibilità di dare un'occhiata al mondo di gioco, ai suoi personaggi e ai suoi segreti nel nuovo trailer visibile qui sotto:"Il vecchio mondo sta morendo e la sua popolazione stremata è afflitta da una malattia apparentemente inarrestabile. L'unico ...

Remnant : From the Ashes ci mostra i Ciclopi in un nuovo filmato di gioco : Facciamo conoscenza con i Ciclopi in un nuovo trailer dell'interessante Remnant: From The Ashe, un titolo che vuole per certi versi proporsi come una sorta di Dark Souls del panorama shooter. Come riporta Gamingbolt, nel filmato ci vengono introdotte queste giganti creature che hanno del tutto l'aria di essere tutt'altro che amichevoli e alquanto ardue da abbattere.Il gioco, pubblicato da Perfect World Entertainment e sviluppato da Gunfire ...

Playdead : le immagini del nuovo gioco degli sviluppatori di Limbo e Inside scovate negli annunci di lavoro : Stando a quanto riportato da Eurogamer.net, Playdead avrebbe nascosto le immagini del suo prossimo gioco nei suoi annunci di lavoro.Lo studio dietro gli appezzatissimi Inside e Limbo, Playdead, avrebbe dunque pubblicato degli screenshot del loro prossimo progetto all'interno della pagina dedicata agli annunci di lavoro.Anche se può sembrare che Playdead non abbia condiviso nulla di concreto al di là di un'immagine pubblicata su Twitter ...

Teppen - il nuovo gioco di carte dedicato al mondo di Capcom è disponibile per i dispositivi mobile iOS ed Android : GungHo Online Entertainment ha rilasciato Teppen il suo gioco di carte a tema Capcom. Il gioco è disponibile per iOs tramite App Store e Android tramite Google Play. Teppen, come riporta Gematsu, è gratuito ma ha acquisti in-app.Ecco una panoramica del gioco, attraverso la descrizione della pagina del negozio."Combatti assieme ai tuoi personaggi preferiti provenienti da serie leggendarie. Sei in cerca di un avvincente gioco di carte che ti ...

Bruce Campbell conferma lo sviluppo di un nuovo gioco Evil Dead : Bruce Campbell, l'uomo che interpreta Ash Williams nei film e nelle serie di Evil Dead, ha confermato un nuovo gioco Evil Dead, segnala DSOGaming. Secondo Campbell, questo gioco Evil Dead è sviluppato per console e PC e non sarà un titolo VR.Sfortunatamente, non sono stati condivisi ulteriori dettagli su questo gioco di Evil Dead. Non sappiamo quando uscirà, se sarà destinato ad uscire nel 2019 o nel 2020, o se arriverà su piattaforme attuali o ...

Lego Hidden Side - come nasce il nuovo gioco in realtà aumentata : Dei 70 miliardi di pezzi Lego fabbricati ogni 12 mesi, la metà viene venduta nelle otto settimane che precedono il Natale (nel 2018 i set più proficui sono stati quelli dedicati al Millenium Falcon e alla Bugatti Chiron, oltre al sempreverde Harry Potter). Tutto è possibile grazie al lavoro dei 17mila impiegati nei quattro stabilimenti in giro per il mondo (in Ungheria, Repubblica Ceca, Cina e Messico) e alla struttura famigliare rimasta qui, ...

Josef Fares : il nuovo gioco dopo A Way Out? "Vi fotterà il cervello" : Josef Fares non è di certo un personaggio banale e il "Fuck the Oscars" dei The Game Awards 2017 non è un caso isolato da questo punto di vista. Anche discutendo del nuovo progetto che verrà ancora una volta realizzato in collaborazione con EA, il boss di Hazelight si lascia andare a descrizioni a dir poco colorite.Cosa possiamo aspettarci dal creatore di Brothers: A Tale of Two Sons e A Way Out? A quanto pare un'opera che "fotterà il cervello" ...

Il creatore di Prince of Persia interessato allo sviluppo di un nuovo gioco della serie : Jordan Mechner, l'originale creatore di Prince of Persia, Prince of Persia: The Sands of Time, ha affermato di voler fare un nuovo gioco della serie, riporta VG247.com.Nel corso della GameLab di Barcellona, ​​Mechner ha annunciato un libro sulla creazione del primo Prince of Persia, a tre decenni dalla sua creazione. Il libro sarà pubblicato da Stripe Press e si basa sui diari che Mechner teneva quando stava sviluppando il gioco.Dopo ...