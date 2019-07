romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno uomini della Guardia di Finanza sono in provincia di Livorno a casa di Francesco Vannucci il terzo uomo dell’incontro del 18 ottobre 2018 Hotel Metropol di Mosca 4 investigatori hanno suonato il campanello dell’abitazione chiedendo di parlare con ex bancario intanto sarà il premier Giuseppe Conte riferire sul caso dei Caduti in Parlamento il 24 luglio al Senato se vieni contrattaccano riferisco sulla fantasia c’è un’inchiesta aperta da mesi la chiudono Oggi Andrea Camilleri è morto all’ospedale Santo Spirito didove era ricoverato da un mese l’autore dei libri del Commissario Montalbano aveva 93 anni per volontà della famiglia non ci sarà camera ardente l’ultimo saluto sarà domani alle 15 a Milano per gli stranieri nel quartiere Testaccio diregista di teatro ...

Agenzia_Ansa : #Universiadi record di medaglie e impianti ok, #Napoli esulta Tutti i VIDEO dell'ultime giornata di gare in attesa… - AngelaGigli : Melanoma, medico campano scopre come distruggere le cellule del tumore - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 20:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -