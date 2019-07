Ufficiale il reboot di Gossip Girl | una versione teen di Sex and The City che indigna i

optimaitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ormai non è più un segreto: ildisi farà. Mesi fa circolava una voce di corridoio sulla possibilità di far tornare in vita la serie cult di Josh Schwartz e Stephanie Savage, ma si trattava di un'idea piena di fondamenta.Sette anni dopo la fine dello show originale, e dopo l'approdo sulla piattaforma Netflix, ildisi concretizza. La HBO Max ha ordinato 10 episodi dalla durata di un'ora che introdurranno al pubblico un nuovo gruppo di ragazzi che frequentano la scuola privata di Manhattan (le famose élite scandalose). Secondo la descrizione fornita dal servizio di streaming, ildiavrà un imprinting più moderno, e si focalizzerà sull'impatto dei social media nella New York di oggi e come abbia cambiato il modo di relazionarsi con le persone.Molti fan hanno battezzato ilcome una nuovadi Sex and The ...

