Ue | Zingaretti | “Voto M5s a von der Leyen? Scelta autonoma | condividiamo Ma smentisco

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il voto del M5s, come noi, per Ursula von dercome presidente Commissione Ue?il giudizio positivo sulla piattaforma presentata da Von dersul rinnovamento delle istituzioni Ue, i migranti e l’ambiente”, ha spiegato il segretario Pd Nicola. Ma chiarendo: “l’ipotesi di un governo Pd-M5s, come si teorizza. Se ci sarà una crisi di Governo, la nostra posizione è e rimane quella di ridare la parola agli italiani con le elezioni anticipate” Fondi russi a Lega,: “Conte in Aula? Positivo, ma Salvini non risponde”. Delrio: “Inaccettabile” L'articolo Ue,: “Voto M5s a von der. Maipotesi governo Pd-5Stelle” proviene ...

MichelaRoi : RT @giornalettismo: Nicola #Zingaretti prova a mettere a tacere le voci su un possibile accordo di maggioranza Pd-M5S in caso di crisi di g… - ClemensDaniela : RT @giornalettismo: Nicola #Zingaretti prova a mettere a tacere le voci su un possibile accordo di maggioranza Pd-M5S in caso di crisi di g… - giornalettismo : Nicola #Zingaretti prova a mettere a tacere le voci su un possibile accordo di maggioranza Pd-M5S in caso di crisi… -