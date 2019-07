Uccide la fidanzata e posta le foto La lezione dell' Iliade da ricordare ai giovani

Uccide la sua fidanzata 17enne e posta la foto del cadavere su diversi social : Ha ucciso una popolare “e-girl” (una ragazza che usa molto social come Instagram e Tumblr per postare videogiochi, anime, e look ‘emo’) e ha postato le foto del suo cadavere su Instagram. A dare la notizia è BuzzFeed. Brandan Andrew Clark, 21 anni, ha ammazzato la sua fidanzata, l’influencer Bianca Devinis, 17 anni. L’omicidio è stato commesso dentro l’automobile di lui. Dopo, stando a quanto riportato ...

Foggia : Uccide la fidanzata e va in questura - cadavere trovato nella vasca da bagno : Ha ucciso la fidanzata di 32 anni facendo ritrovare il cadavere della ragazza nella vasca da bagno, quindi ha confessato il delitto. Omicidio a San Severo, nel Foggiano, dove Roberta Perillo, è stata uccisa oggi nel suo appartamento dal fidanzato, il 37enne Francesco D’Angelo. L’uomo l’avrebbe uccisa al culmine dell’ennesimo litigio. Sul posto è poi giunta la polizia, con la scientifica, il medico legale e il pubblico ministero di turno. ...

San Severo. Francesco D’Angelo Uccide la fidanzata Roberta Perillo : Femminicidio in provincia di Foggia. Roberta Perillo, 32 anni, è stata uccisa a San Severo. Il cadavere è stato rinvenuto

Foggia - Uccide la fidanzata dopo una lite e confessa l'omicidio : arrestato 37enne : Una donna di 32 anni, Roberta Perillo, è stata uccisa nel pomeriggio a San Severo: è stata trovata morta nella vasca da bagno nel suo appartamento

Stupra la fidanzata - poi l'incidente. Gli sms choc : «Hai un altro - hai finito di vivere. Ti Ucciderò» : Una storia che ha sconvolto l?Italia, e che è costata la vita ad una donna di 62 anni: Christian Barzan, il giovane che ha provocato l?incidente in cui è morta Giuseppina Lo...

Sbanda e Uccide una donna. La fidanzata in auto con lui : "L'ha fatto perché volevo lasciarlo" : “È stato il mio fidanzato a scagliarsi contro l’auto che guidava in senso opposto. Ha Sbandato volontariamente perché stavamo litigando in auto e io lo volevo lasciare”, ha confessato una ventunenne di Treviso.La ragazza ha raccontato la sua versione dei fatti alle forze dell’ordine e ai soccorritori intervenuti dopo l’incidente che l’ha vista coinvolta nella notte di venerdì 7 giugno ...

Treviso - causa incidente e Uccide 62enne. La fidanzata in auto con lui : “Ha sbandato apposta perché volevo lasciarlo” : Ha provocato volontariamente un incidente frontale contro un’auto nella corsia opposta, provocando la morte di Giuseppina Lo Brutto, di 62 anni. Tutto per uccidere se stesso e la sua fidanzata, che lo voleva lasciare ed era seduta in macchina a fianco a lui. Per questo Christian Barzan, di 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio. I fatti sono accaduti a Povegliano, in provincia di Treviso, ...

Era irriconoscibile! Uccide la fidanzata a colpi di piede di porco : Un uomo che ha brutalmente ucciso la sua compagna con un piede di porco è stato condannato all’ergastolo. Rosie Darbyshire, 27 anni, madre di un bimbo, era "irriconoscibile" dopo l’aggressione “senza senso” subita il 7 febbraio da Benjamin Topping, 25 anni, a Preston, in Regno Unito. L’autopsia sul corpo della sventurata ha rivelato che aveva riportato ferite facciali consistenti in almeno 50 colpi separati, oltre a lividi e tagli alle braccia e ...