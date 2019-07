Turbativa d' asta | assolto il viceministro Garavaglia Lega | condanna per Mantovani

Assolto il leghista Massimo Garavaglia dall'accusa di Turbativa d'asta : l viceministro dell’Economia ed esponente della Lega Massimo Garavaglia è stato Assolto per non aver commesso il fatto nel processo milanese in cui era imputato per turbativa d’asta su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014, quando era assessore lombardo all’Economia.L’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani è stato invece condannato a cinque anni e sei ...

Processo Sanità - Massimo Garavaglia assolto dall’accusa di Turbativa d’asta. A Mantovani inflitti 5 anni e mezzo : assolto per non aver commesso il fatto. Il viceministro leghista dell’Economia Massimo Garavaglia era accusato di turbativa d’asta, in qualità di ex assessore lombardo all’Economia, per una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Per il politico del Carroccio il pm aveva chiesto una condanna a 2 anni. Con lui tra gli imputati figura anche l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani, ...

Processo Sanità - Massimo Garavaglia assolto dall’accusa di Turbativa d’asta : assolto. Il viceministro leghista dell’Economia Massimo Garavaglia era accusato di turbativa d’asta, in qualità di ex assessore lombardo all’Economia, per una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Per il politico del Carroccio il pm aveva chiesto una condanna a 2 anni. Con lui tra gli imputati figura anche l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani, accusato di concussione, ...

Inchiesta Salone del libro : Piero Fassino a processo per Turbativa d'asta : Pina Francone Sono 26 le richieste di rinvio a giudizio chieste dalla procura di Torino a chiusura dell'Inchiesta sulla vecchia gestione del Salone del libro A gennaio 29 persone avevano ricevuto l'avviso di chiusura indagini, con il pm Gianfranco Colace che contesta irregolarità nella gestione dell'eventoe, in particolare, sui conti della Fondazione tra il 2010 e il 2015. Andranno a processo anche i revisori dei conti e i vertici ...

Reggio Emilia - Gdf in Comune : 15 indagati per corruzione e Turbativa d’asta : “Irregolarità nell’affidamento di servizi” : Il Comune di Reggio Emilia nell’occhio del ciclone a soli quattro giorni dal secondo turno elettorale che ha riconfermato Luca Vecchi alla guida dell’ente pubblico. La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura reggiana, ha eseguito perquisizioni e controlli negli uffici dell’ente, nelle sedi di diverse società di professionisti della provincia che hanno partecipato ad appalti pubblici e in appartamenti privati. Sono emersi, si legge nel ...

Frosinone - corruzione e Turbativa d’asta : arrestato il sindaco di Cervaro Angelo D’Aliesio e altre quattro persone : Si erano messi d’accordo per far aggiudicare a una società amica la gara d’appalto sui rifiuti solidi urbani del comune di Cervaro, in provincia di Frosinone. Per questo i carabinieri hanno arrestato il sindaco della città, Angelo D’Aliesio, l’ex sindaco Gino Canale, due assessori e un tecnico comunale. L’accusa è corruzione e turbativa d’asta. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa ...

Tangenti Milano - Riesame revoca gli arresti domiciliari per un imprenditore accusato di Turbativa d’asta : È arrivata una prima decisione favorevole ad uno degli arrestati nella maxi indagine della Dda milanese su un sistema di Tangenti, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti. Il Tribunale del Riesame, infatti, ha revocato gli arresti domiciliari per l’imprenditore Renato Napoli, legale rappresentante di Edilnapoli e accusato di turbativa d’asta in un filone, il primo emerso nell’inchiesta milanese, e gli ha comminato la meno pesante ...