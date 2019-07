Tuffi | Mondiali 2019 | Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci mancano la semifinale dai tre

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) A Gwangju, in Corea del Sud, neidi, non raggiungono la, impegnati nella notte italiana nelle eliminatorie dal trampolino 3 metri, dove erano al via ben 57 atleti: gli azzurri non riescono a rientrare tra i migliori 18, con23° e30°. Il miglior punteggio è del cinese Xie Siyi, che sfiora i 500 punti, fermandosi a quota 499.15. Il campione del mondo in carica chiude in testa questa prima prova dopo un lungo duello con il britannico Jack Laugher, già argento nel sincro da tre metri in questa rassegna alle spalle della coppia cinese. Laugher nelle ultime due rotazioni però si fa staccare e chiude a 485.50. In terza piazza, per la gioia del rumoroso pubblico di casa, il sudcoreano Woo Haram, che con 457.70, supera anche l’altro cinese in gara, Cao Yuan, campione olimpico in carica, che si ferma a ...

