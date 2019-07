Tour de France 2019 | volate senza padrone Tanti vincitori diversi | manca il dominatore

Tour de France – Niccolò Bonifazio amareggiato : “Caleb Ewan mi ha costretto a frenare” : Niccolò Bonifazio amareggiato per l’esito dell’11ª Tappa: il ciclista della Total Direc Energie punta il dito contro Caleb Ewan “Ho cercato di mettermi a ruota dei migliori, ci sono riuscito bene. Sono rimasto in una buona posizione, siamo arrivati nel rettilineo conclusivo e ho preso bene la curva. Poi si è creato un piccolo buco, l’ho chiuso io ma a centocinquanta metri Caleb Ewan ha fatto un violento scatto verso ...

Tour de France 2019 - pagelle undicesima tappa : Caleb Ewan trova il colpo di reni vincente - Elia Viviani rimandato : Tutto come da pronostico nell’undicesima tappa del Tour de France 2019, con il successo di giornata che si è deciso in una spettacolare e avvincente volata. Caleb Ewan (Lotto Soudal) ha avuto la meglio di misura su Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) conquistando la prima vittoria sulle strade Francesi e dimostrando ancora una volta il grande equilibrio negli arrivi a ranghi compatti. Soltanto una terza posizione per Elia Viviani ...

Tour de France 2019 - Caleb Ewan : “Un sogno che si avvera questa vittoria” : Un Tour de France che si gioca sui centimetri quello di questa edizione 2019. Anche l’undicesima tappa, che portava il plotone a Tolosa, non fa eccezione e un arrivo serratissimo allo sprint ha deciso le sorti di questa appassionante stage. E’ stato l’australiano Caleb Ewan, dopo 3 terzi e un secondo posto, a porre il proprio sigillo, interrompendo la emorragia di successi in questa Grande Boucle e potendo finalmente assaporare ...

Tour de France : Caleb Ewan vince a Tolosa - Alaphilippe ancora in maglia gialla : Un entusiasmante sprint con Caleb Ewan davanti a Dylan Groenewegen per una manciata di centimetri ha fatto calare il sipario sulla prima metà del Tour de France, quella più adatta a velocisti e finisseur. La tappa numero undici non ha offerto particolari spunti prima dei chilometri finali, se non alcune cadute che hanno provocato anche il ritiro di Niki Terpstra. Groenewegen si è poi visto rimontare da Ewan sul rettilineo conclusivo e il ...

VIDEO Tour de France 2019 - Highlights e sintesi della tappa di oggi : Caleb Ewan trionfa allo sprtint : Nuova volata all’ultimo respiro in questo Tour de France 2019. Nell’arrivo di Tolosa, undicesima tappa della Grande Boucle, l’australiano Caleb Ewan, dopo 3 terzi e un secondo posto, ha posto fine al proprio digiuno da successo imponendosi con un colpo di reni micidiale nei confronti dell’olandese Dylan Groenewegen. Abilissimo il corridore della Lotto-Soudal a muoversi in uno sprint non semplice. Niente da fare per Elia ...

Tour de France 2019 - Elia Viviani : “Ewan è stato il più furbo oggi. Penso già al prossimo arrivo allo sprint” : L’incertezza regna sovrana in questo Tour de France 2019: altra volata e nuovo arrivo allo sprint deciso dai centimetri. Nell’undicesima tappa odierna, che portava il plotone a Tolosa, l’australiano Caleb Ewan, grazie a un colpo di reni strepitoso, ha interrotto il digiuno da successi, precedendo di un nulla l’olandese Dylan Groenewegen. Terzo posto per Elia Viviani che, rimasto un po’ chiuso, non è riuscito a ...

Tour de France - 12^ tappa 18 luglio : Pirenei in vista e finale in discesa - Nibali favorito : Giunto a metà della seconda settimana il Tour de France 2019 entra sempre più nel vivo e con la dodicesima tappa, in programma giovedì 18 luglio, nel percorso e nella lotta per la maglia gialla faranno ingresso i Pirenei. Tuttavia, la prima frazione ad alta quota della Grande Boucle edizione numero 106, di 209.5 km da Tolosa a Bagnères-de-Bigorre, presenta una lunga parte iniziale di tracciato prevalentemente pianeggiante, con la prima montagna ...

Tour de France 2019 - tutte le classifiche dopo l’undicesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Julian Alaphilippe resta in maglia gialla anche al termine dell’undicesima tappa del Tour de France 2019. Giornata senza particolari difficoltà per il Francese, che mantiene quindi per un altro giorno il simbolo del primato. Non cambiano anche gli altri leader con Peter Sagan in maglia verde, Tim Wellens in quella a pois, e Egan Bernal in quella bianca. Di seguito tutte le classifiche aggiornate dopo l’undicesima tappa del Tour de France ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : sempre in testa il duo del Team INEOS : Torna il Tour de France dopo il primo giorno di riposo: volata a Tolosa dove si impone Caleb Ewan. Non cambia nulla in chiave classifica generale per i favoriti con il duo del Team INEOS che resta virtualmente al comando. classifica GENERALE favoriti Tour DE France 2019 (dopo l’undicesima tappa): 1. Geraint Thomas (Gran Bretagna, Team INEOS) 2. Egan Bernal (Colombia, Team INEOS) a 4” 3. Steven Kruijswijk (Olanda, Jumbo-Visma) a 15”’ 4. ...

Classifica Tour de France 2019 - undicesima tappa : Julian Alaphilippe si conferma in giallo alla vigilia dei Pirenei : La volata dell’undicesima tappa del Tour de France 2019 si è decisa per questione di centimetri in favore di Caleb Ewan (Lotto Soudal). L’australiano ha avuto la meglio su Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), mentre Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) ha dovuto accontentarsi del terzo posto davanti a Peter Sagan (BORA-hansgrohe). Il tracciato prevalentemente pianeggiante da Albi a Toulouse (167 km) non ha regalato particolari movimenti ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica dell’undicesima tappa Albi-Toulouse : Caleb Ewan vince al fotofinish su Groenewegen. Alaphilippe conserva la maglia gialla : Ennesima tappa decisa al fotofinish in questo Tour de France 2019, il vincitore è stato Caleb Ewan. Il velocista australiano ha avuto la meglio su Dylan Groenewegen di pochissimi centimetri. Terzo ha chiuso Elia Viviani, dietro di lui la maglia verde di Peter Sagan. Ordine d’arrivo Albi-Toulouse 1 Caleb Ewan 161 LOTTO SOUDAL 03H 51′ 26” – B : 10” – 2 DYLAN GROENEWEGEN 84 TEAM JUMBO – VISMA 03H 51′ ...

Tour de France 2019 - risultato undicesima tappa : allo sprint Ewan la spunta al photofinish su Groenewegen - terzo Viviani : Torna il Tour de France 2019, dopo il primo, meritato, giorno di riposo: si riparte a velocità folli con la volata nell’undicesima tappa, da Albi fino a Toulouse di 167 chilometri, nettamente favorevoli agli sprinter. La battaglia odierna è a due: Caleb Ewan (Lotto Soudal) riesce a beffare nel testa a testa Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) proprio al photofinish. Decimo vincitore di tappa diverso in questa Grande Boucle davvero molto equilibrata. ...

Tour de France – Caleb Ewan fa sua la volata di Tolosa : splendida vittoria per l’australiano della Lotto Soudal : Caleb Ewan si aggiudica la volata di Tolosa: l’australiano della Lotto Soudal trionfa nell’11ª tappa del Tour de France Dopo la giornata di riposo i ciclisti in gara al Tour de France sono tornati in sella alle loro bici per sfidarsi per l’11ª tappa dell’edizione 2019 della Grande Boucle. I corridori hanno dovuto percorrere 167 km da Albi a Tolosa, per una frazione senza grosse difficoltà altimetriche. Un finale di ...

