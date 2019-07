Torino | scompare dopo la condanna a 25 anni lo “scrittore assassino” | aveva raccontato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) La Cassazione,diversi rinvii, lo hato in via definitiva a 25di carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Daniele Ughetto Piampaschet, però, è fuggito: dal 3 luglio ha fatto perdere le sue tracce e le ricerche sono state, finora, senza esito. L’uomo è conosciuto come lo “scrittore assassino“:anticipato i contorni del delitto per il quale è statoto in un libro, scritto e mai pubblicato. La vittima dell’omicidio è Anthonia Egbuna, prostituta di origine nigeriana con cuiavuto una breve relazione. Il corpo della donna era stato trovato, con segni di numerose coltellate, il 26 febbraio 2012 sul greto del Po, all’altezza di San Mauro Torinese, proprio come nel romanzo di Piampaschet “La rosa e il leone“: il libro racconta la storia d’amore tra un uomo e una donna nigeriana che non vuole lasciare la ...

