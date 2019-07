Tiziano Ferro racconta l’amore con Victor su Vanity Fair | il primo incontro | la

optimaitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2019)l'amore consu: non ha mai comunicato nulla, né lasciato intravedere niente, se non a cose fatte. Se dal singolo Buona (Cattiva) Sorte avremmo dovuto immaginare qualcosa, la conferma è giunta solo qualche giorno fa dopo il matrimonio italiano che si è tenuto a Sabaudia. In realtàAllen erano già sposati. I due sono convolati a nozze in America, in una cerimonia al cospetto di circa 100 invitati - quasi tutti di- ed Elisabetta Canalis in abito rosso, ricorda."Chi l'avrebbe mai detto che ilmatrimonio gay a cui avrei partecipato sarebbe stato il mio!", ironizza nel discorso con il quale ha accolto gli ospiti dopo il matrimonio americano. A quella in America ha fatto seguito una cerimonia in Italia, nella sua casa di Sabaudia, un rito ristretto con una quarantina di parenti ed amici del ...

matteorenzi : Bella la lettera di Tiziano Ferro al Corriere per parlare “del miracolo” del suo matrimonio. La legge sui diritti c… - FiorellaMannoia : Ti auguro tutto l’amore che meriti. ?? @TizianoFerro Tiziano Ferro e il matrimonio con Victor: 'Io credo in un Dio… - Corriere : Racconta il giorno più bello della sua vita, il sì al suo amore. Tiziano Ferro al Corriere parla del suo matrimonio… -