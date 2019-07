Tiro a segno | Coppa del Mondo junior Suhl 2019 | Italia prima a squadre nella pistola 10

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) L’unica gioia azzurraterza giornata di gare della tappa dideldiarriva dalla classifica adella10 metri femminile,quale l’, mentreprova individuale entra in finale, pur non raggiungendo il podio, BruAria.10 metri femminile l’di BruAria, Maria Brigida Veccaro e Maria Varricchio vince la classifica acon 1702 precedendo la Germania, seconda con 1691, e l’Ungheria, terza con 1687.gara individuale però l’unica azzurrina ad entrare in finale è BruAria, eliminata in settima posizione con 131.7gara vinta dalla turca Sevval Ilayda Tarhan con 241.8 davanti all’indiana Esha Singh, seconda con 236.6, ed all’altra turca Yasemin Beyza Yilmaz, terza a quota 215.4. Fuori in qualifica Maria Brigida Veccaro, 12ma, e ...

