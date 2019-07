The Resident | gli episodi 10 | 11 e 12 disponibili online su Rai Play

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Dopo il grande successo delle prime puntate, anche questa settimana su Rai 1 è andato in onda il consueto appuntamento con il medical drama 'The'. Martedì 16 luglio è stata trasmessa in prime-time su Rai 1 la quarta puntata della serie, composta dagli10, 11 e 12. Durante tali, Conrad si sloga una caviglia mentre fa jogging, Nic viene coinvolta nella morte di Lily Kendall, Conrad e Devon cerchano di salvare la vita a Bradley, vittima di un infortunio. Tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di vedere la nuova puntata possono sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Rai. Dove guardarela replica della quarta puntata Nel dettaglio, si segnala che la replica della quarta puntata di Theè disponibile solo ed esclusivamente sul Rai. Tale sito contiene un'intera pagina in cui sono presenti le repliche delle ultime puntate andate in ...

infoitcultura : The Resident/ Anticipazioni 16 e 23 luglio, Rai 1: situazione disperata per Conrad - infoitcultura : THE RESIDENT, RAI 1/ Anticipazioni e news puntata 2 luglio: un’offerta per Conrad - zazoomnews : The Resident anticipazioni ultima puntata: Nic sarà arrestata - #Resident #anticipazioni #ultima -