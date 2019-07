Tennis | ATP Bastad 2019 i risultati di mercoledì 17 luglio Verdasco e Garin a sorpresa

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Primi quattro ottavi di finale nell’ATP di(Svezia) e sul rosso scandinavo val la pena analizzare cosa sia accaduto. Partiamo dal primo match in programma, tra il francese Jeremy Chardy (n.80 del ranking), opposto al cileno Christian(n.37 del ranking), vincitore in stagione dell’ATP di Monaco di Baviera, sconfiggendo in finale il nostro Matteo Berrettini. Ebbene, a, è stato il transalpino a imporsi con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 36 minuti di gioco. Un match nel quale la maggior incisività, in attacco, di Chardy ha fatto la differenza, rispetto alla regolarità del sudamericano. Il 32enne nativo di Pau se la vedrà contro l’altro cileno Nicolas Jarry (testa di serie n.5 del torneo) che ha sconfitto con il punteggio di 7-5 6-3 lo svedese (n.124 del ranking) Mikael Ymer in 1 ora e 43 minuti di partita. La maggior potenza di servizio e dritto ...

Eurosport_IT : Nuovo BEST ranking per Fognini, ora è 9°! ???? Djokovic sempre più numero uno dopo il successo a #Wimbledon ?… - Gazzetta_it : #Semifinale show a @Wimbledon: @rogerfederer: “Match di gran livello, molto emozionante. Rafa non voleva perdere”… - Gazzetta_it : Finale a #Wimbledon: #Djokovic: “Felice: ho battuto uno dei più grandi di sempre”. #Federer: ' -