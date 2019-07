Temptation Island | Jessica e il tentatore potrebbero aver preso strade diverse | gli indizi

Gossip Temptation Island : Jessica e Alessandro avrebbero smesso di frequentarsi : La quarta puntata di Temptation Island, trasmessa su Canale 5 lunedì 15 luglio, ha sancito la rottura tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. Durante il falò di confronto richiesto dal fidanzato, la coppia ha parlato del comportamento di lei che, a pochi giorni dall'inizio delle riprese, ha perso la testa per il single Alessandro Zarino. La discussione però si è soffermata anche sui precedenti dei due giovani, richiamando alla memoria la ...

Temptation Island - David e l'ex dama di U&D avrebbero già rotto (RUMORS) : Temptation Island è sicuramente uno dei programmi più discussi del momento. Lo scorso lunedì è andata in onda la quarta puntata di questa edizione, che ha visto due coppie confrontarsi attraverso un falò. Il primo confronto è stato quello tra Jessica e Andrea i quali si sono definitivamente lasciati. Il secondo invece, ha visto come protagonisti David Scarantino e Cristina Incorvaia. A richiedere di parlare con la fidanzata è stato proprio l'ex ...

Ascolti tv - dati auditel lunedì 15 luglio vince Temptation Island : Ascolti tv, prime time I falò in riva al mare, i tormenti amorosi delle diverse coppie, l’inappuntabile Filippo Bisciglia, il caldo estivo tutto ha contribuito al successo in prima serata di Temptation Island 2019 su Canale 5 che avvicinandosi al gran finale stravince il confronto televisivo con 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share. Al secondo posto su Rai1 Parigi a tutti i costi, visto da 2.943.000 spettatori con il 14.1% di share. ...

Jessica e il single Alessandro si sono lasciati dopo Temptation Island! Ecco l’indiscrezione : dopo l’addio al fidanzato Andrea, la ragazza ha deciso di uscire dal programma insieme al tentatore, continuando la conoscenza con lui lontano dalle telecamere. Fra i due è nata una relazione oppure si è trattato di un fuoco di paglia? Nell'ultima puntata della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, la fidanzata Jessica ha lasciato il suo Andrea durante il falò di confronto e ha lasciato il programma con il tentatore Alessandro ...

Temptation Island 2019 - Cristina Incorvaia e David Scarantino si sono lasciati? : Ieri sera, al termine della quarta puntata di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Cristina Incorvaia e David Scarantino, la coppia proveniente dal Trono Over di Uomini e Donne, hanno avuto un poco emozionante falò di confronto finale al termine del quale la coppia ha deciso di lasciare insieme il resort Is Morus Relais.Durante la propria esperienza a Temptation Island, Cristina aveva particolarmente ...

Temptation Island - Raffaella Mennoia : “Successe un po’ di cose nei giorni precedenti!” : Anticipazioni Temptation Island, Raffaella Mennoia d’accordo col pubblico Raffaella Mennoia è la fonte principale delle anticipazioni su Temptation Island di oggi: su Instagram infatti l’autrice del programma di Canale 5 ha prima ringraziato i telespettatori di ieri – il reality show ha confermato i 4 milioni con una percentuale di oltre il 23% di share […] L'articolo Temptation Island, Raffaella Mennoia: “Successe ...

Temptation Island - ascolti record : 23 - 3% di share e 3 - 9 milioni di spettatori : Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella trasmessa su Canale5 ieri 15 luglio, dove i fan di Temptation Island hanno assistito a ben due falò di confronto. Se il primo, già ampiamente annunciato, ha visto l'addio tra Jessica e Andrea, il secondo ha riguardato i due ex protagonisti del trono over di Uomini e donne, Cristina Incorvaia e David Scarantino i quali, hanno deciso di lasciare insieme il programma. Boom di ascolti per questa ...

Temptation Island vip... chi sarà la nuova conduttrice : Il lunedì ‘Temptation Island’ dilaga nel prime time estivo. Il reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, ha stravinto anche questa settimana con numeri che continuano a crescere. La quarta puntata (qui il riassunto) è stata seguita da 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share. Al secondo posto su Rai1 ‘Parigi a tutti i costi’, visto da 2.943.000 spettatori con il 14.1% di share, terzo piazzamento su Rai3 per ‘Before i go to ...

Antonella Clerici verso Mediaset? Il commento inatteso su Temptation Island - l'autore risponde : Antonella Clerici, l'amatissima ex conduttrice della Prova del cuoco è stata quasi completamente esclusa dai palinsesti Rai, nonostante il suo contratto sia ancora valido. Sul sito dell’agenzia stampa Agi si apprende che la Clerici avrebbe ricevuto un'offerta da Piersilvio Berlusconi, patron di Med

Temptation Island Vip 2 - possibili coppie : Andrea e Natalia di U&D - Jeremias e Soleil : Chi saranno i protagonisti della seconda edizione Vip di Temptation Island? A poco più di un mese dal via delle riprese in Sardegna, ancora non è stata ufficializzata nessuna coppia del cast. Le tante ipotesi che i fan stanno facendo a riguardo, coinvolgono personaggi famosi di vario genere: dagli ex di Uomini e Donne Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, a Lory Del Santo e Marco Cucolo, fino ad arrivare a Francesco Chiofalo e Antonella ...

Temptation Island 2019 - Una Coppia non è Scoppiata! : Il falò di confronto che ha concluso la quarta puntata di Temptation Island 2019 ha riservato anche una clamorosa sorpresa. Una delle coppie più conosciute infatti ha deciso di uscire insieme. Non tutte le coppie di Temptation Island 2019 sCoppiano, lo dimostrano David e Cristina. I primi due falò per i fidanzati in effetti sono stati un disastro e li hanno allontanati invece di avvicinarli. Ma la sorpresa è arrivata alla fine della quarta ...

Temptation Island 2019 : boom di ascolti per la quarta puntata : Temptation Island 2019, il reality estivo più famoso della televisione, fa di nuovo centro: la quarta puntata ha fatto registrare quasi 4 milioni di telespettatori e uno share pari al 23,3%. Il programma, giunto alla sua settima edizione e condotto da Filippo Bisciglia, è ormai una vera e propria certezza nei palinsesti generalisti italiani. Ormai sono lontani i tempi in cui ci si lamentava del fatto che in estate "non c'è niente in tv", ora si ...

Antonella Clerici è pazza per Temptation Island : Tutti pazzi per il programma di canale 5 “Temptation Island” ma non è solo il pubblico da casa ad amare questa trasmissione, tra loro c’è anche Antonella Clerici che ha twittato «E’ ipnotico», e non è la sola. «Comunque Temptation Island è ipnotica!», ma non è la sola, a confermare il suo pensiero c’è anche Andrea Delogu che ha risposto: «Non riesco a smettere Anto. Sono nel tunnel!». In tantissimi sono corsi a commentare e a ...