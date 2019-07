TAGLIO PARLAMENTARI La strana repubblica presidenziale voluta da M5s e Lega

Il TAGLIO del numero dei parlamentari mette a rischio la democrazia : La bontà dell’azione politica dipende dalla qualità degli effetti che dalle leggi ricadono sui cittadini e non dalla quantità delle leggi approvate. Così riteneva il Movimento 5 stelle, almeno fino a che, a partire dalla costituzione del Movimento 2017 di cui sono soci fondatori Davide Casaleggio e Luigi Di Maio (circostanza che si è appresa solo di recente), il nuovo Movimento ha compiuto una drastica ...

La riforma sbagliata - il pasticciaccio brutto del TAGLIO dei parlamentari : Il Senato ha approvato in seconda lettura la riforma che taglia il numero dei parlamentari da 945 a 600: 400 deputati e 200 senatori. Ora manca solo il sì finale della Camera, che arriverà presumibilmente a settembre. Lo scorso maggio è stato invece varato il Rosatellum Ter. La legge elettorale, cioè, è stata rivista per essere subito applicabile con il nuovo Parlamento in versione ridotta. Allo stesso modo saranno ridotti pure collegi ...

Perché il TAGLIO dei parlamentari non è affatto una buona idea : Il Parlamento costa troppo, i parlamentari sono troppi, la macchina legislativa è lenta e inefficiente: sono queste le motivazioni alla base della riforma costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari. Ma siamo sicuri che siano motivazioni corrette e condivisibili? Proviamo a capirci qualcosa in più.Continua a leggere

Ddl costituzionale 2019 : TAGLIO PARLAMENTARI ed elezioni. Cosa contiene? : Ddl costituzionale 2019: taglio parlamentari ed elezioni. Cosa contiene? Pare ormai destinato a realizzarsi il progetto, fortemente voluto dall’attuale Governo, di riforma costituzionale, relativa al taglio del numero dei parlamentari (deputati e senatori). Vediamo allora Cosa succederà tra breve, alla fine dell’iter previsto dalla legge, per l’adozione di questo tipo di provvedimenti, denominati ddl costituzionale. Se ti ...

Silvio Berlusconi : “Sì al TAGLIO dei parlamentari - ma senza uccidere la democrazia” : Silvio Berlusconi è intervenuto sulla questione del taglio al numero dei parlamentari, difendendo la posizione di Forza Italia che ha deciso di non partecipare alla votazione sulla riforma costituzionale. Per il Cavaliere, così come è stata proposta dal Movimento Cinque Stelle, la riduzione del numero di deputati e senatori rappresenta un serio rischio per la democrazia e per la rappresentanza dei territori e delle minoranze".Continua a leggere

Riforme : Renzi - ‘TAGLIO PARLAMENTARI solo populismo’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Non festeggio il taglio dei parlamentari perché la riduzione dei parlamentari aveva un obiettivo più ambizioso. Non solo tagliare poltrone, ma fare una operazione diversa: non avere più due Camere che fanno la stessa cosa”. Lo dice Matteo Renzi a Zapping. “Questi hanno fatto il populismo applicato alle estreme conseguenze, non cambiano nulla nel rapporto tra Camera e Senato”. L'articolo ...

TAGLIO dei parlamentari - Di Maio : “Tagliamo i privilegi - tagliamo i politici e ridiamo al popolo” : "Un po' di gente ora dovrà trovarsi un lavoro. Gli manderemo una poltrona in miniatura per ricordare il voto di oggi", afferma Luigi Di Maio, celebrando il via libera del Senato alla proposta di riforma costituzionale per diminuire il numero di deputati e senatori. "Questa volta il popolo italiano si riappropria di soldi che erano suoi", aggiunge il leader del Movimento Cinque Stelle.

TAGLIO PARLAMENTARI - ddl costituzionale approvato al Senato : 180 sì. Ora resta solo il voto finale alla Camera : Il Senato ha approvato il ddl costituzione sul Taglio dei parlamentari. E’ il terzo via libera. Il testo passa alla Camera per l’approvazione finale (la discussione è prevista a settembre). A votare la riforma che prevede la diminuzione dei seggi a 400 alla Camera e a 200 al Senato sono stati in 180: oltre alla maggioranza M5s-Lega si è aggiunto anche il gruppo di Fratelli d’Italia. Contrari Pd e Forza Italia. L'articolo Taglio ...

