Stefano Marinoni | l’autopsia non chiarisce i dubbi | si indaga anche per omicidio

Baranzate - Stefano Marinoni potrebbe essere stato ucciso : Stefano Marinoni potrebbe essere stato ucciso. L'autopsia, effettuata nei giorni scorsi, non avrebbe evidenziato lesioni compatibili con una caduta dall'alto. Quindi il giovane idraulico di Baranzate (comune alle porte di Milano) ritrovato senza vita sotto un traliccio nelle campagne tra Arese e Rho, potrebbe non essersi suicidato - come ipotizzato in un primo momento - ma qualcuno potrebbe avergli tolto la vita. Per determinare le cause del ...

Baranzate - il giallo di Stefano Marinoni : i carabinieri proseguono le indagini : Stefano Marinoni, idraulico 22enne di Baranzate di Bollate (Milano), è stato ritrovato morto nelle campagne tra Arese e Mazzo di Rho. Il suo caso, però, non può ancora considerarsi chiuso. Troppe cose, infatti, non convincono gli inquirenti. Le fratture, considerate anomale e sospette, potrebbero essere compatibili sia con una caduta dall'alto che con un'aggressione. I genitori sconvolti, non vogliono credere che il loro ragazzo si sia suicidato ...

Il giallo di Stefano Marinoni - trovato morto sotto un traliccio : «Fratture sospette» : Alcune ferite non sarebbero compatibili con una caduta. La telefonata misteriosa prima di uscire di casa per l’ultima volta

Morte di Stefano Marinoni : dubbi sulle ferite - si attende l'esito dell'autopsia : Qualcosa non quadra nella ricostruzione degli ultimi minuti di vita di Stefano Marinoni. Il corpo del giovane elettricista di Baranzate, è stato trovato dai carabinieri venerdì mattina nei pressi di un traliccio dell’alta tensione, nei campi tra Rho e Arese, nell’hinterland di Milano. Il 22enne era sparito nel nulla da giovedì 4 luglio, dopo aver improvvisamente deciso di uscire di casa: aveva detto ai suoi che si sarebbe recato a Novate e di ...

Giallo sulla morte di Stefano Marinoni - Il Corriere : 'Fratture sospette' : Ci sono ancora molti aspetti da chiarire sulla morte di Stefano Marinoni, il 22enne di Baranzate scomparso una settimana fa e ritrovato ieri nelle campagne tra Rho e Arese. Se in un primo momento gli inquirenti propendevano per un suicidio, oggi il Corriere della Sera parla di alcune fratture che non sarebbero compatibili con una caduta. Il corpo del giovane è stato trovato sotto un traliccio dell'alta tensione, ma gli investigatori vogliono ...

Milano : Stefano Marinoni ritrovato morto in campagna : Stefano Marinoni è stato ritrovato morto. Il giovane idraulico di Baranzate di Bollate (in provincia di Milano) mancava da una settimana. Il cadavere è stato rinvenuto oggi, attorno a mezzogiorno, nelle campagne tra i comuni di Rho ed Arese. Ancora non sono chiare le cause del decesso. I genitori e le due sorelle lo cercavano da più di una settimana. Del suo caso di era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?", in onda su Rai 3. Stefano ...

Stefano Marinoni - trovato morto il 22enne scomparso il 4 luglio a Baranzate : Stefano Marinoni, il 22enne scomparso lo scorso 4 luglio da Baranzate, in provincia di Milano, è stato ritrovato senza vita. Attorno alle 12 i carabinieri di Rho hanno trovato il suo corpo nelle campagne tra Rho e Arese, era sotto un traliccio con una frattura allo sterno. A meno di 300 metri c’era l’auto con cui era sparito. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione a causa del caldo di questi giorni, non presenta segni evidenti di ...

Il giallo di Baranzate - Stefano Marinoni manca da una settimana - la famiglia : 'Aiutateci' : Stefano Marinoni manca ormai da una settimana. Il giovane idraulico residente con la famiglia a Baranzate di Bollate (Comune alle porte di Milano), è uscito di casa nel tardo pomeriggio di giovedì scorso dicendo ai familiari: "Vado a Novate, ma torno per cena". Da allora, però, nessuno lo hai più visto o ha più avuto sue notizie: il telefono è sempre spento e l'auto con la quale è uscito non si trova. I genitori e le due sorelle, disperati, ...