Stati Uniti | ergastolo per El Chapo e multa da 12 | 6 miliardi di dollari

Sbarco sulla Luna - il videomessaggio di Buzz Aldrin : “Gli Stati Uniti guidino un’alleanza spaziale” : Buzz Aldrin invita gli Stati Uniti a guidare un’alleanza spaziale, in un videomessaggio pubblicato su Twitter, nel quale racconta la missione Apollo 11 e ringrazia coloro che l’hanno resa possibile. “Non vedo l’ora che l’America abbia il ruolo di leader nel prossimo passo di un’alleanza spaziale” dice ai suoi 1,4 milioni di follower. “Cinquant’anni fa, Neil Armstrong, Mike Collins e io partimmo per una missione di enorme ...

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro i leader militari del Myanmar per le violenze sui rohingya : Il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha annunciato mercoledì l’imposizione di sanzioni contro il capo dell’esercito birmano Min Aung Hlaing e altri importanti leader militari del Myanmar. Le sanzioni sono state decise dal governo statunitense come ritorsione per le

L’ex presidente del Perù Alejandro Toledo è stato arrestato negli Stati Uniti : L’ex presidente del Perù Alejandro Toledo è stato arrestato negli Stati Uniti, in esecuzione di una richiesta di estradizione presentata lo scorso marzo dalla magistratura di Lima. Toledo è accusato di aver accettato 20 milioni di dollari in tangenti da

L’amministrazione Trump limiterà moltissimo la possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti : L’amministrazione Trump ha annunciato lunedì l’introduzione di una nuova regola che limiterà drasticamente la possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti. La nuova regola consentirà alle persone che arrivano negli Stati Uniti attraversando il confine meridionale di chiedere asilo

Cina - comunità internazionale condanna le detenzioni extragiudiziali in Xinjiang. Stati Uniti e Italia non firmano : Per la prima volta, la comunità internazionale ha condannato le detenzioni extragiudiziali nello Xinjiang, primo sforzo congiunto contro le politiche etniche attuate da Pechino nella regione autonoma nell’estremo Occidente cinese, dove oltre la metà della popolazione appartiene a minoranze islamiche. In una lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite Coly Seck e all’Alto Commissario ...

Volley - Finale Nations League 2019 : la Russia concede il bis - Stati Uniti battuti. Polonia al terzo posto : La Volleyball Nations League va per il secondo anno consecutivo alla Russia, che concede il bis battendo gli Stati Uniti per 3-1 (25-23, 20-25, 25-21, 25-20) nella Finale giocata alla Credit Union 1 Arena di Chicago. Si conferma, dunque, la forza della squadra allenata da Tomas Sammuelvo, che si prende anche l’assegno da un milione di dollari riservato alla formazione vincitrice. Gli americani partono con Christenson, Anderson, Sander, ...

Fiorentina negli Stati Uniti - le parole di Commisso - Antognoni e Ceccherini tra ICC e mercato : E’ da poco iniziata la stagione della Fiorentina, partita alla volta degli Stati Uniti per l’affascinante International Champions Cup. A parlare di questo, e di altri argomenti, il presidente Rocco Commisso, il direttore tecnico Giancarlo Antognoni e il difensore Federico Ceccherini. “La Fiorentina non vince trofei da tanti anni ma spero che, se mi verrà dato del tempo, riuscirò a vincere qualcosa e farò felice i nostri ...

Secondo il Wall Street Journal - Huawei licenzierà centinaia di dipendenti negli Stati Uniti : Il Wall Street Journal dice che l’azienda cinese di tecnologia Huawei licenzierà centinaia di persone della Futurewei Technologies, un suo ramo che si occupa di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti. Circa 850 dipendenti lavorano nei centri di ricerca di Futurewei

LIVE Italia-Stati Uniti 10-4 pallanuoto - Finale Universiadi 2019 in DIRETTA : gli azzurri devono solo gestire nell’ultimo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA L’ULTIMO quarto! Finito il terzo periodo! Italia-Stati Uniti 10-4. 14” Rosenfeld prova a riaprire la sfida, 10-4. 22” Gli Stati Uniti chiedono il timeout per le ultime battute del periodo. 30” Turner si salva ancora, con l’aiuto della traversa. Tira solo l’Italia! 51” Spreca Campopiano solo davanti al portiere. 2’29” Palo di ...

LIVE Italia-Stati Uniti 7-3 pallanuoto - Finale Universiadi 2019 in DIRETTA : azzurri straordinari nei primi due quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INTERVALLO! Ottima Italia nelle prime due frazioni, gli azzurri devono difendere il 7-3. 22” GUIDIIIII!! Che gol da lontanissimo, 7-3 per l’Italia. 52” PELLEGRINI!! Ennesimo riflesso incredibile del portiere italiano che si aiuta con il palo. 1’22” Cannella ristabilisce le tre lunghezze di distanza! Tiro angolato e 6-3 per gli azzurri. 2’11” Del Basso! ...

LIVE Italia-Stati Uniti 4-1 pallanuoto - Finale Universiadi 2019 in DIRETTA : dominio azzurro nel primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’23” Gran botta di Abramson che rimette in gioco gli Stati Uniti, 4-2 per l’Italia. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. Finito il primo quarto! Italia-Stati Uniti 4-1. 57” Diagonale chirurgico di Panerai e 2/2 con l’uomo in più per i nostri: 4-1 per l’Italia! 1’28” Cavano realizza il primo gol per gli USA, 1/4 in situazione di powerplay per i ...

Oggi in tutti gli Stati Uniti ci saranno operazioni contro gli immigrati irregolari : Oggi nelle maggiori città degli Stati Uniti ci saranno estese operazioni contro gli immigrati irregolari. L’amministrazione del presidente Donald Trump aveva programmato inizialmente queste operazioni per giugno e le aveva poi cancellate e rinviate. Le operazioni coinvolgeranno oltre 2000 persone

LIVE Italia-Stati Uniti pallanuoto - Finale Universiadi 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia di un oro di prestigio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orario d’inizio e tv di Italia-Stati Uniti Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Stati Uniti, Finale del torneo maschile di pallanuoto delle Universiadi 2019. Il Settebello ha surclassato la Russia in semiFinale e si è così guadagnato la possibilità di tornare in vasca per disputare l’atto conclusivo contro gli statunitensi, i quali si sono ...