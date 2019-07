StarzPlay in Italia | qualche dettaglio tecnico e non sul nuovo servizio streaming

dituttounpop

(Di mercoledì 17 luglio 2019)in. Dopo il debutto in sordina, ilè disponibile solo su Apple TV. Costi, compatibilità e serie tv disponibili.Ilè arrivato ingià dal 28 giugno 2019. Starz è un canale via cavo premium della galassia televisiva americana che produce serie tv. I dettagli sulsono ancora scarsi visto che ilè appena arrivato.Quello di cui ci preme parlare è la disponibilità del. Inattualmente è possibile sottoscrivere un abbonamento asolo all’interno dell’applicazione Apple TV.infatti è all’interno degli Apple TV Channels, che insono arrivati a maggio in seguito a un aggiornamento dell’app.Al momento non c’è altro modo per utilizzare il, quindi restiamo in attesa di capire se in futuro verrà estesa la compatibilità ad altri dispositivi. Guardando ...

