“Sta con lui!” Il gossip su Raffaella Fico e il nuovo famoso flirt esplode | chi è

La tempesta Barry è sempre più vicina alla Louisiana : i Rolling Stones rinviano concerto - “State al sicuro” : Oltre 48mila famiglie sono senza corrente elettrica in Louisiana, mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina alla costa statunitense per trasformarsi, secondo le previsioni, in uragano di 1ª categoria. Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato d’emergenza giovedì scorso. Barry dovrebbe effettuare il “landfall” sulla costa centro-meridionale della Louisiana, per poi spostarsi verso nord attraverso la Mississippi ...

Napoli - a fuoco lo scooter del consigliere dei Verdi Borrelli : “Stavo facendo monitoraggio di parcheggiatori abusivi” : Un attentato incendiario è stato compiuto a Napoli ai danni dello scooter del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, protagonista di diverse battaglie contro l’illegalità. Oggi, come rende noto lo stesso consigliere con una diretta sul suo profilo Facebook, ignoti hanno dato fuoco al suo scooter mentre stava effettuando, con il consigliere della prima Municipalità, Gianni Caselli, un sopralluogo nella zona di Riva ...

Ragusa - continua la perdita di petrolio dall’area Eni : ignote le cause. Legambiente : “Stanno sottovalutando il problema” : Non si arresta la perdita di petrolio nell’Area pozzo Ragusa 16 dell’Eni che sta causando sversamento di greggio nel torrente Moncillè, affluente del fiume Irminio. Dal 30 aprile, data in cui Enimed ha dato formalmente comunicazione degli interventi di messa in sicurezza, l’area in questione è monitorata costantemente, ma ancora non si riesce a trovare la causa delle fuoriuscite. Enimed ha delimitato un’area di circa 5 chilometri lineari ...

Migranti ancora a bordo della Sea Watch - indagata la capitana. Conte : “Stati Ue pronti ad accogliere i profughi” : Non si sblocca il caso della Sea Watch 3. Dopo 15 giorni, i 40 Migranti sono ancora a bordo della nave mentre la capitana Carola Rackete e' stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione dell'articolo 1099 del codice della navigazione Contestato al comandante che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale. Anche se dalla procura sottolineano che e' un atto dovuto dopo ...

Andrea Montis in radio con il primo singolo “Stare un giorno a Las Vegas” - estratto dal nuovo album “Provo a convincermi” : ALL MUSIC NEWS Andrea Montis in radio con il primo singolo “Stare un giorno a Las Vegas”, estratto dal nuovo album “Provo a convincermi” “Stare un giorno a Las Vegas”, in streaming e digital download, dal 21 Giugno on air in radio il primo singolo di Andrea Montis, su etichetta On the set, prodotto,arrangiato e scritto dallo stesso cantautore sardo. Andrea: -Stare un giorno a Las Vegas è un viaggio intrapreso con la pretesa di ...

Camilleri ricoverato : le condizioni restano “Stazionarie ma critiche” : Le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri, ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma, continuano a rimanere stazionarie ma critiche: questo quanto emerso dal bollettino medico odierno, il prossimo sarà emesso dalla Asl Roma 1 “solo in caso di variazioni significative“. L'articolo Camilleri ricoverato: le condizioni restano “stazionarie ma critiche” sembra essere il primo su Meteo Web.

Decreto Dignità - Calenda si rimangia (in parte) le critiche : “Sta avendo effetti positivi sulle conversioni dei contratti” : Il Decreto Dignità “sta avendo effetti positivi sulle conversioni dei contratti”. Parola, anzi tweet, dell’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Lo stesso Calenda che in passato aveva definito la misura voluta dal suo successore Luigi Di Maio “un mix di incompetenza e populismo” – questo il suo commento in un’intervista a La Stampa del 6 luglio 2018 – oppure ancora una norma che ...

Formula 1 - Esteban Ocon confida in Toto Wolff : “Sta lavorando per trovarmi un sedile il prossimo anno” : Il pilota francese è rimasto fermo in questa stagione, ricoprendo il ruolo di terzo pilota in Mercedes alle spalle di Hamilton e Bottas Esteban Ocon non si nasconde, l’obiettivo del francese è quello di tornare a guidare stabilmente in Formula 1 nella prossima stagione. Dopo l’esperienza in Force India, niente sedile per lui nel 2019 ma solo il ruolo di riserva in Mercedes, alle spalle di Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Toto ...

Camilleri ricoverato : l’ultimo bollettino medico - condizioni “Stazionarie ma critiche” : “Le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri sono stazionarie ma permangono critiche. Il paziente è sempre ricoverato presso il Centro di rianimazione con supporto respiratorio meccanico e farmacologico al circolo, sedazione farmacologica di protezione, e monitorizzazione dei parametri emodinamici“: lo ha reso noto pochi minuti fa Roberto Ricci, direttore del reparto di cardiologia dell’ospedale Santo Spirito, dove lo ...

MotoG - Quartararo durissimo contro Viñales : “Stava salutando il pubblico mentre io…” : Quartararo guadagna una pole eccezionale ma rischia grosso nel suo ultimo giro, la colpa è di Viñales che salutava i tifosi Incredibile rischio per Fabio Quartararo a Barcellona, nonostante sia riuscito a centrare la pole position davanti a Marquez e Viñales. AFP/LaPresse Dopo aver ottenuto il miglior tempo, il francese stava provando a migliorarlo prima di ritrovarsi in traiettoria Viñales che, convinto di aver finito la sessione di ...

Tina Cipollari - la sorella contro Ambra : “Stai lontana da Kikò!” : Ambra Lombardo: la sorella di Tina Cipollari mette in guardia Chicco Nalli Ambra Lombardo non sembra convincere la famiglia del suo attuale compagno, Kikò Nalli. La bella professoressa del Grande Fratello, giorno dopo giorno, riceve accuse sul web e non. In molti l’accusano di essere una stratega e di essere interessata soltanto alla luce dei riflettori e non all’hairstylist. Questa volta è il turno di Annarita, la sorella di Tina ...

Luciano Ligabue racconta il suo “Start Tour 2019” : Un palco faraonico, tante canzoni del passato ma anche le hit dell'ultimo album. A pochi giorni dall'inizio dello "Start Tour 2019" Ligabue al termine della prova generale a Reggio Emilia ha raccontato come sarà lo show. Insieme alla sua band sarà in concerto nei principali stadi d'Italia, a partire dal San Nicola di Bari il 14 giugno. "La scaletta è sempre un po' un problema. Negli stadi viene anche gente occasionale, oltre ai fan vengono ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Giugno : Stasera Conte dà la “scossa” per “Stanare Matteo e Luigi” : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” A mercati chiusi, il premier parlerà agli italiani ma soprattutto ai due leader, perchè decidano fra governo ed elezioni entro fine settimana di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzadamus. “Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato. È come accendere una candela su entrambi i lati, si ...

Maradona shock : “Stavo per morire” - la confessione sui problemi di salute dell’ex Pibe de Oro : Paura per Diego Armando Maradona, l’ex Pibe de Oro deve fare i conti con problemi di salute. Negli ultimi giorni è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires per curare l’insonnia è stato sottoposto a una nuova terapia, un sonno indotto dai farmaci per 4 giorni e 4 notti, c’è stato un momento in cui avrebbe perso il sonno, riporta Il Mattino. “L’ultima volta che ho visto le ragazze è stato quando mi hanno ...