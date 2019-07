ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Novità per quanto riguarda Maurodalla redazione di, Mauroattenderebbe lantus sino al 10. Sarebbero 3 però le alternative dell’argentino che avrebbe preso in considerazione ilcome seconda possibilità. Mentre l’anno sabbatico all’Inter sarebbe l’ultima dolorosa strada. Trae lantus c’è un accordo sulla parola, stipulato nel famoso “patto di Ibiza” tra Fabio Paratici e Wanda Nara. Sa benissimodi avere in Maurizio Sarri un prezioso alleato e anche per questo motivo la prima scelta dell’argentino era e resta lantus. Nessuna trattativa è stata però intavolata ancora tra i bianconeri e l’Inter per cui l’argentino teme di restare bloccato a Milano senza mai essere convocato. Proprio per questo motivo ha fatto sapere allache il 10è la data oltre la quale non vuole andare. ...

Sport_Mediaset : #Icardi aspetterà la #Juve fino al 10 agosto, poi tratterà con il #Napoli. - Sport_Mediaset : #Icardi, la #Juve fiuta l'affare: clamorosa ipotesi di scambio con #Kean - napolista : Sportmediaset – Icardi aspetterà la Juve fino al 10 agosto, poi tratterà con il Napoli -