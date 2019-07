Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) David Briffaut, turistabritannico,di rimanere paralizzato dopo un incidente alAqualandia di Benidorm, celebre località balneare della Costa Blanca (nella provincia di Alicante). Il ragazzo, ancora ricoverato in rianimazione, è caduto da unoe si è rotto il collo. La famiglia, disperata, ha lanciato una raccolta fondi per assicuragli tutte le cure e l'assistenza necessaria. Il tragico incidente David Briffaut, custode e responsabile della manutenzione di un golf club dell'Essex (contea dell'Inghilterra orientale) era in Costa Blanca per una piccola vacanza con la fidanzata di sempre, Penny Bristow, ed alcuni amici: un'occasione per festeggiare la laurea della ragazza in scienze del turismo e divertirsi tutti insieme. Lunedì 8 luglio, il gruppo ha raggiunto ilAqualandia. Ad un certo punto,David e Penny sono saliti sullo "Splash" e ...

Noemithestar : Spagna, tragedia al parco acquatico: 23enne cade dallo scivolo e rischia la paralisi - _una_tragedia : @formenteralover #formentera @ La Isla Bonita, Formentera, Spagna -