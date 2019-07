Sony terrà una conferenza al ChinaJoy 2019

eurogamer

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Dopo la pesante assenza all'E3decide di partecipare al, fiera annuale che si tiene in quel di Shanghai, in Cina.Per chi non lo sapesse (e non lo biasimo), si tratta della più importante fiera di intrattenimento digitale dell'intera regione, e se pensiamo a quanto strategico sia il mercato orientale, non stupisce affatto chevoglia fare la sua parte. Ebbene il colosso nipponico dell'intrattenimento ospiterà unastampa di due ore proprio su PlayStaiton il 1° agosto, alle ore 19:30 (ora italiana).Naturalmente non ci è dato sapere su cosa verterà in particolare la, ma sicuramente tratterà informazioni importanti per quanto riguarda la strategia die PlayStation nel mercato cinese. E neanche a dirlo, anche il pubblico occidentale ascolterà ad orecchie tese, in attesa di qualche informazione di rilievo per il prossimo futuro di...

