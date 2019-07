Sono tuo figlio! Santiago e Stefano lite padrefiglio | poi la reazione di baby De

caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Belen Rodriguez eDe Martino, è tornato l’amore ed è tornata la passione. Per la showgirl 34enne e il ballerino 29enne, di nuovo in coppia dalla primavera l’estate è bollente. Baci hot e vacanze da innamorati con il figlio, parole d’amore sui social e video di carezze proibite. I De Martinez ripartono più forti che mai.Lei nel frattempo, ha avuto anche una relazione d’amore con Andrea Iannone, dicendosi innamorata di lui. Anche l’ex ballerino di Amici ha avuto una simpatica “amicizia” con Gilda Ambrosio e, nonostante non avesse mai ufficializzato la cosa, ha comunque avuto modo di farlo capire. Nonostante questo, Belen enonmai riusciti a dimenticarsi del tutto. ”Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza,felice. In un momento in cui l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male”, ha detto ...

matteorenzi : Oggi Salvini dice: Querelo tutti. Anche meno, ministro. Basta che quereli una sola persona: il tuo uomo che chiede… - mengonimarco : Veglio su di te, io sono il tuo guerriero. #FuoriAtlanticoTour Staff - 1913parmacalcio : Ci sono partite in cui si è tutti nella stessa squadra. Questa è una di quelle, la più importante: #ForzaSinisa, tu… -