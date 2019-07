Sondaggi elettorali GPF | Emilia Romagna | Lega di poco avanti sul Pd

Sondaggi elettorali Gpf : cresce la fiducia in Matteo Salvini : Sondaggi elettorali Gpf: cresce la fiducia in Matteo Salvini cresce la fiducia nel ministro dell’Interno Matteo Salvini che raggiunge il premier Giuseppe Conte nella speciale classifica dei leader politici redatta da Gpf Inspiring Research per La Notizia. Il leader della Lega ottiene ora il 54% di gradimento. “Il caso Sea Watch ha portato altra acqua al mulino di Salvini: la fiducia nel leader della Lega sale, ma ci sarà da ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega flette leggermente - su M5S e Pd : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega flette leggermente, su M5S e Pd L’ultimo Sondaggio Tecnè realizzato tra il 10 e 11 luglio vede una leggera flessione della Lega e una crescita contenuta di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Non è ancora certo che il calo del Carroccio (-0,2 al 37,1%) sia dovuto al caso Moscopoli che vede implicato un imprenditore vicino al ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Per saperlo bisognerà vedere ...

Sondaggi elettorali SWG - Lega sempre fortissima - è il PD a calare : Sondaggi elettorali SWG, Lega sempre fortissima, è il PD a calare Nessun effetto. Come ha detto Salvini, dello scandalo sui presunti finanziamenti russi alla Lega il suo partito non sta patendo le conseguenze. Gli italiani, almeno a leggere i Sondaggi elettorali Swg per il Tg La7, non appaiono essere condizionati da quanto trapela dai media, la Lega non solo non appare danneggiata, ma anzi risulta in leggero aumento rispetto ai già ...

Sondaggi elettorali - Salvini è più forte anche dell’inchiesta sui fondi russi : Lega sale al 37 - 7% : Nonostante l'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, il partito di Matteo Salvini continua a crescere nei Sondaggi: la vicenda non sembra scalfire il Carroccio sotto il punto dei vista dei consensi. Aumenta, così, il vantaggio sugli inseguitori: il Pd fa segnare un calo di quasi un punto percentuale nell'ultima settimana ed è ora staccato di oltre 15 punti.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 15 luglio 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 15 luglio 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. E lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la ...

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati Lega-M5S e altri partiti al 13/7 : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati Lega-M5S e altri partiti al 13/7 Sondaggi politici elettorali – Quali sono, secondo i Sondaggi, i rapporti di forza tra i principali partiti italiani? Vediamo quale è la situazione aggiornata a poche settimane di distanza dal turno di elezioni europee di fine maggio che ha sancito un capovolgimento di fronte tra l’impatto elettorale della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Sondaggi politici ...

Sondaggi elettorali - primi segnali di calo per la Lega : ma il centrodestra unito supera il 50% : Un Sondaggio realizzato da Swg per La7 evidenzia il primo calo della Lega nei consensi dopo le elezioni europee: dopo aver toccato il suo record storico, il Carroccio perde mezzo punto percentuale in una settimana ma rimane comunque saldamente in testa con il 37,5% dei consensi. Il centrodestra, intanto, supera il 50%.Continua a leggere

Sondaggi elettorali del Termometro - il voto anche per pratica religiosa : Sondaggi elettorali del Termometro, il voto anche per pratica religiosa Abbiamo voluto chiedere agli elettori di nuovo quale partito voterebbero se ci fossero oggi le elezioni politiche. Il risultati vede un ulteriore leggero aumento per la Lega di Salvini, che sale al 37,9%, come del resto segnalato anche da altri istituti, e che rafforza la propria prima posizione. Il PD e il Movimento 5 Stelle invece si piazzano praticamente sulle ...

Sondaggi elettorali Demos : la Lega doppia il Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Demos: la Lega doppia il Movimento 5 Stelle A più di un anno dal suoi insediamento, il governo giallo verde raccoglie un consenso elevato pari al 55%. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Demos per Repubblica pubblicato l’11 luglio. Anche il consenso delle due forze politiche che compongono l’esecutivo rimane alto (53%). Rispetto a 12 mesi fa nulla pare essere cambiato nella percezione degli italiani. ...

Sondaggi elettorali - la Lega è inarrestabile : sfiora il 38% e continua a guadagnare voti : A quasi due mesi di distanza dalle elezioni europee del 26 maggio, la Lega di Matteo Salvini continua a guadagnare consensi nei Sondaggi e sfiora il 38% dei voti. La rilevazione effettuata da Tecnè evidenzia la continua crescita del Carroccio, seguito a debita distanza dal Pd, comunque in miglioramento rispetto alle europee. continua la crisi del Movimento 5 Stelle.

Sondaggi politici elettorali Luglio 2019 : ultime notizie su Lega - Movimento 5 Stelle e PD : Siamo di fronte ad una situazione politica piuttosto confusionaria: l’equilibrio del governo è piuttosto debole, con due forze politiche al comando, che non riescono ad essere sempre d’accordo: Lega e 5 Stelle si trovano su fronti completamente opposti su certe tematiche e si trovano, per forza, a scontrarsi. Il favore dell’opinione pubblica cambia ogni giorno, per questo vengono fatti i Sondaggi politici quotidianamente, così da poter ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega al 37 - 8% - stabile il Pd - flette il M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega al 37,8%, stabile il Pd, flette il M5S La Lega galoppa in solitaria verso il 40%. L’ultimo Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica andato in onda l’8 luglio sonda il partito guidato da Matteo Salvini al 37,8%: 3,5 punti in più rispetto al voto europeo del 26 maggio. E due punti in più dalla precedente rilevazione Tecnè del 24 giugno. Segno che il caso Sea Watch ha influito notevolmente sulla crescita ...

Sondaggi politici elettorali : flessione della Lega - recuperano gli inseguitori PD e M5S : Nel corso del consueto appuntamento settimanale con i Sondaggi politici di SWG, illustrati durante il TG La7, sono emerse delle novità. La Lega è in leggero calo nelle intenzioni di voto dei cittadini. Alle sue spalle recuperano terreno gli inseguitori, anche se il gap è ancora troppo ampio. Il Partito Democratico, che occupa la seconda posizione, si trova a circa 15 punti percentuali, mentre è addirittura maggiore il distacco del Movimento 5 ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : crescono tutti tranne Forza Italia : Sondaggi elettorali Bidimedia: crescono tutti tranne Forza Italia Nel primo Sondaggio Bidimedia dopo le elezioni europee, tutte le forze politiche maggiori del Paese vedono crescere il proprio consenso. Tutte tranne Forza Italia. Gli azzurri pagano mesi di tensioni interne e un futuro incerto con il governatore ligure, Giovanni Toti, che per ora esclude lo strappo con Berlusconi. Per ora. Forza Italia, infatti, sembra essere un giocattolo ...