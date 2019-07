Sky Sport| De Ligt Juventus | clamoroso retroscena sulla clausola rescissoria!

Premier League Asia Trophy 2019 in diretta esclusiva su Sky Sport : L’inizio ufficiale della nuova stagione del calcio inglese si avvicina sempre più e le squadre proseguono e affinano la loro preparazione, anche con impegni fuori dai confini della patria del football. È il caso dei campioni in carica del Manchester City, del West Ham, del Newcastle e del Wolverhampton, che saranno in campo in Cina il 17 e il 20 luglio per partecipare...

Top domenica Sky Sport : record ascolti per Finale di Wimbledon : domenica da ricordare su Sky Sport con ascolti al top per il tennis e la Formula 1. Ieri, la Finale di Wimbledon Federer-Djokovic, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Wimbledon con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci dalle 15.10 circa alle 20.08 (la più lunga della storia...

F1 Gran Bretagna 2019 - Gara - Diretta Sky Sport e TV8 : È il giorno dei numeri due a Silverstone (Diretta Sky Sport F1 HD e TV8) nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1. Se Valtteri Bottas si prende la pole position beffando l'idolo di casa Lewis Hamilton per soli 6 millesimi, in Ferrari a primeggiare è di nuovo l'ultimo arrivato Charles Leclerc che, oltre a portare la Rossa in terza posizione ad un soffio dalle Stelle d'Argento, stacca il compagno di squadra Sebastian Vettel di ...

Serie A 2019/20 - le amichevoli del Napoli in onda su Sky Sport : Dopo i tanti eventi estivi legati al calcio (i Mondiali femminili, gli Europei Under 21 e i Mondiali Under 20), la giostra della Serie A è pronta a ripartire, in vista della stagione 2019/20, con le classiche amichevoli pre-campionato.Nei prossimi dieci giorni, i più fortunati saranno i tifosi del Napoli abbonati Sky che, sul canale Sky Sport Serie A, potranno assistere alle prime tre amichevoli estive della compagine azzurra allenata da ...

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta SuperBike Round Laguna Seca (13 e 14 Luglio) : Dopo l’azione vista a Donington Park, il Campionato del mondo MOTUL FIM SuperBike 2019 si sposta negli Stati Uniti nella mitica pista di Laguna Seca. Stiamo parlando di una delle piste più corte tra quelle in calendario ma è pura tecnica, il WeatherTech Raceway Laguna Seca si trova in California ed è lì che vedremo i piloti sfidarsi prima di prendere una tregua in vista della pausa estiva. Dopo la prima ...

F1 Gran Bretagna 2019 - Qualifiche - Diretta Sky Sport e TV8 : Pierre Gasly (Red Bull) in 1'27''173 e Valtteri Bottas (Mercedes, 1'26''732) sono stati i più veloci (Diretta Sky Sport e TV8) nel venerdì a Silverstone. La pista inglese - riasfaltata per il secondo anno di seguito dopo i problemi di drenaggio che nel 2018 avevano portato all'annullamento della gara di MotoGp - si è andata gommando ed è diventata via via più veloce. Le due sessioni hanno mostrato una Mercedes ...

Il Napoli sfida il Benevento : la gara in diretta su Sky Sport : Si avvicina il momento dell’esordio in amichevole per il Napoli, al lavoro ormai da qualche giorno a Dimaro agli ordini di Carlo Ancelotti con l’obiettivo di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. I partenopei si sono confermati qualche mese fa come la migliore antagonista della Juventus, ma questa volta affrontare i bianconeri avrà un fascino […] L'articolo Il Napoli sfida il Benevento: la gara in diretta su Sky Sport ...

Sky Sport F1 - Diretta Gp Gran Bretagna (11- 14 Luglio). Live anche su TV8 : Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2019, tutto in Diretta su Sky Sport F1. Oltre che sul canale 207, domenica 14 luglio alle ore 15.10 la gara sarà Live anche su Sky Sport Arena e visibile sul digitale terrestre su Sky Sport 486. Nel weekend in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. <span style="color:...

Wimbledon : oggi 12luglio la storica sfida Nadal-Federer su SkySport : Dopo undici anni a Wimbledon torna la sfida più attesa: Federer e Nadal si scontreranno per la quarantesima volta della loro carriera. Le due leggende sembrano riuscire a sfidare il tempo e per i bookmaker è favorito Nadal, anche se è molto difficile pronosticare un risultato. Nadal - Federer: una sfida tra due campioni La sfida di oggi, 12 luglio, alle 16 segna uno dei più grandi eventi sportivi della storia. Si scontreranno i due più titolati ...

Superbike oggi - GP Gran Bretagna 2019 : orari superpole race e gara-2 - canali tv - streaming e programmazione Sky - TV8 ed Eurosport : Una domenica tutta speciale a Donington Park, sede dell’ottavo round del Mondiale 2019 di Superbike. Le derivate di serie si esibiranno su uno dei tracciati che hanno fatto la storia della categoria e quel che ci aspetta è decisamente interessante. Dopo la doppietta a Misano Jonathan Rea ha decisamente riaperto i giochi per l’iride e per lo spagnolo Alvaro Bautista è il primo vero momento di difficoltà. Il centauro iberico è chiamato ...

MotoGP Germania 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Dieci pole in 10 gare di fila (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8). Il circuito tedesco del Sachsenring è la casa di Marc Marquez che qui ha vinto, negli ultimi 9 anni, tutte i gp ai quali ha partecipato (6 nella MotoGP, 2 nella Moto2 e una nella 125) e ha posto le basi per completare il quadro con la decima vittoria. Il campione del mondo della Honda ha dominato prima le libere e poi le qualifiche, in vista del gp di Germania di ...

Spazio dedicato alla Serie C a Skysport. Alle 14 interviene il presidente Ghirelli : Spazio dedicato alla Serie C a Skysport: a meno dieci giorni dai 60 anni della Serie C, che verranno celebrati il 16 luglio con un evento di rilievo a Palazzo Vecchio con il presidente FIFA, Gianni Infantino e il presidente FIGC, Gabriele Gravina e a poco più di un mese dalla nascita della nuova stagione della C. In studio dAlle ore 14, interviene Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, che affronterà anche altri temi attuali del ...

Sky Sport Mondiale Femminile (diretta) Finali | Palinsesto e Telecronisti : Il momento della finale è arrivato. Domenica 7 luglio, a Lione, alle ore 17, appuntamento con USA-Olanda, il matchche decreterà la squadra vincitrice di questa ottava edizione della FIIFA Women’s World Cup. Telecronaca...

Superbike oggi - GP Gran Bretagna 2019 : orari superpole e gara-1 - canali tv e streaming - programma Sky - Tv8 ed Eurosport : Un fine settimana per cuori forti sarà quello a Donington Park, sede dell’ottavo round del Mondiale 2019 di Superbike. Le derivate di serie si esibiranno su uno dei tracciati che hanno fatto la storia della categoria e quel che ci aspetta è decisamente interessante. Dopo la doppietta a Misano Jonathan Rea ha decisamente riaperto i giochi per l’iride e per lo spagnolo Alvaro Bautista è il primo vero momento di difficoltà. Il centauro ...