Siamo dei nevrotici delle immagini FaceApp ne è l' ennesima prova

Migranti - in Italia crolla il numero dei rimpatri : espulsi meno il 25 - 3% - Siamo dietro la Grecia : Sono stati 5.615 i rimpatri di irregolari che l'Italia ha effettuato nel 2018, di cui appena 435 volontari.. Gli Stati che ne hanno effettuato il maggior numero sono la Spagna (11.730), la Francia (10.820) e la Grecia (7.760)

Iran - navi dei Pasdaran tentano di sequestrare una petroliera britannica. Regno Unito : “Siamo preoccupati” : Si aggravano le tensioni nello Stretto di Hormuz, al largo dell’Iran: mercoledì tre imbarcazioni armate della Guardia rivoluzionaria islamica hanno tentato di sequestrare una petroliera britannica, ma sono state respinte da una fregata della Royal Navy. A renderlo noto sono due funzionari statunitensi, citati dalla Cnn. La petroliera del British Heritage stava navigando fuori dal Golfo Persico quando è stata avvicinata dalle imbarcazioni ...

Non Siamo mai stati sulla Luna : 5 tesi dei complottisti sull’Apollo 11 smontate dalla scienza : Il viaggio sulla Luna dell'Apollo 11 è il più grande complotto mai architettato. La NASA, per volere del governo degli stati Uniti, ha inscenato in uno studio cinematografico l'alLunaggio e le immagini che abbiamo visto sono totalmente false. È davvero così? Vediamo insieme come 5 delle più celebri bufale dei complottisti siano facilmente smontabili dalla scienza (e dalla logica).Continua a leggere

Chiude all'improvviso la palestra dei vip a Roma : "Siamo stati truffati - pronti alla class action" : La palestra Chiude dal giorno alla notte e gli iscritti restano con un inutile abbonamento in mano e un messaggio d’addio su WhatsApp.È successo allo Sporting Palace, non una palestra comune, ma il super-impianto nel cuore di Roma frequentato da attori e professionisti ma anche da ministri e imprenditori. Tra gli iscritti il ministro Danilo Toninelli, l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, ma anche i giornalisti Alberto Matano ...

Puglia - uno dei Borghi più belli d’Italia senza linea telefonica né internet da 4 giorni : “Siamo isolati e abbandonati” : senza linea telefonica né internet da quattro giorni. È considerato uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’, oltretutto virtuoso per la percentuale di raccolta differenziata, ma dallo scorso giovedì Roseto Valfortore, un comune della provincia di Foggia con poco più di 1000 abitanti, non ha alcun modo di comunicare con l’esterno. Il tutto sembra causato da un black out elettrico che ha colpito anche Alberona, un altro comune ...

I gestori dei canapa shop querelano Salvini per diffamazione : “Non Siamo criminali” : Gessica Berti, titolare di un Grow shop di Budrio, ha denunciato il ministro dell'Interno Salvini per diffamazione dopo le sue frasi sui negozi che vendono derivati dalla canapa. "Non siamo degli spiantati o degli spacciatori, siamo degli imprenditori. Io sono una mamma, ho due lauree, ho vissuto e lavorato all’estero e sono tornata in Italia perché credo in questo mercato e credo nel mio paese. Non vorrei dovermi ricredere", ha spiegato a ...

A Yulin macellano i cani. Ma noi Siamo davvero migliori dei cinesi nei confronti degli animali? : Anche quest’anno il festival della carne di cane di Yulin, nella Cina meridionale, ha fatto molto parlare di sé. A scagliarsi contro questo evento, iniziato il 21 giugno e con fine domenica 30, non sono state solo le associazioni per i diritti degli animali, ma personaggi famosi, media, tv e persino politici, in Italia e in buona parte del mondo occidentale. FQ Magazine Yulin, ...

Sea Watch - l’appello dei migranti a bordo : “Non ce la facciamo più - Siamo esausti. Fateci scendere” : “siamo stanchi, siamo esausti. Fateci scendere”. È l’appello lanciato dai migranti che da 12 giorni si trovano a bordo della Sea Watch al confine con le acque territoriali a 16 miglia circa dall’isola di Lampedusa. Sono 42 le persone a bordo della nave della ong. In un video, pubblicato da Forum Lampedusa Solidale, uno dei migranti soccorsi in mare, spiega: “Immaginate come deve sentirsi una persona che è scappata ...

Terremoto - il premier Conte : “posSiamo fare di più per la ricostruzione - per l’Italia scienza dei fenomeni atmosferici sarà pilastro” : “Nei territori che hanno subito le ferite del Terremoto viaggio spesso, voglio testimoniare l’attenzione del Governo per queste zone“. L’ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivato a Teramo per partecipare al Forum internazionale del Gran Sassoorganizzato dalla Curia e dall’Universita’. “Abbiamo inserito delle norme da ultimo nel decreto sblocca-cantieri che ormai e’ legge. ...

La rabbia dei magistrati : “Siamo stati traditi - si voti un nuovo Csm” : Il “mercato delle toghe” emerso dall’inchiesta di Perugia è qualcosa di più di un semplice mercimonio delle funzioni condizionato dalla politica: è un «tradimento» che mette in crisi l’istituzione stessa della magistratura e rischia di esporla alle peggiori riforme. Tra i magistrati della Penisola si avverte un senso di abbandono e di un allarme al...

Rider morto in un incidente - la rabbia dei colleghi : "Siamo lavoratori a rischio - le vittime sono già tre" : Mario Ferrara, 51 anni, è morto domenica sera in un incidente stradale, mentre consegnava le pizze con il suo scooter...

Finalmente ci Siamo! Nadia Toffa si libera dei primi 40 anni : Nadia Toffa compie 40 anni e festeggia su Instagram travolta dall’amore dei suoi fan e da quello degli amici, fra messaggi di incoraggiamento e d’affetto. La conduttrice sta attraversando un momento tutt’altro che semplice. La battaglia contro il cancro è diventata ancora più dura e le cure l’hanno messa a dura prova tanto che Nadia a rinunciato a condurre l’ultima puntata delle Iene perché era stremata dai trattamenti. Nonostante ciò continua a ...

Terra dei fuochi - il Report Sentieri conferma ciò che sapevamo già. Ma qui a parlarne Siamo ancora pochi : E’ stato appena presentato il V Report di aggiornamento del Progetto “Sentieri” dell’Istituto Superiore di Sanità. “Lo studio Sentieri (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento) dell’Iss consente di analizzare il profilo di salute con un approccio multi-esito basato su fonti di dati correnti accreditati per la mortalità, i ricoveri ospedalieri, l’incidenza dei tumori, le ...

Max Verstappen F1 - GP Canada 2019 : “La toccata al Muro dei Campioni non è un problema - Siamo competitivi” : Si chiude un venerdì del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno dai due volti per Max Verstappen. L’olandese, infatti, ha messo in mostra a sprazzi una buona Red Bull, ma ha rovinato la sua giornata con la “toccata” sul celebre Muro dei Campioni, in concomitanza con l’uscita della chicane che immette sul rettilineo di arrivo. Un errore che ha ridotto e non di poco la sua permanenza in pista nella FP2 ma che, come ...