Si dimette il ministro dell’Ecologia francese dopo la polemica sulle spese folli

Aragoste e champagne a spese dei contribuenti! Si dimette il ministro francese Francois De Rugy : Il ministro francese dell'Ambiente, Francois de Rugy, ha annunciato le sue dimissioni, dopo essere stato accusato di spendere soldi pubblici per cene lussuose con Aragoste e grandi vini. "Gli attacchi e il linciaggio mediatico contro la mia famiglia mi portano oggi ad un passo indietro necessario, che tutti capiranno. A causa della mobilitazione necessaria per difendermi non sono in grado di svolgere serenamente ed efficacemente la missione ...

Francia - “cene a base di aragoste giganti - ostriche e champagne con soldi pubblici” : si dimette il ministro dell’Ambiente : Cene luculliane a base di aragoste giganti, ostriche, vini costosissimi e champagne. Tutto pagato con soldi pubblici. L’inchiesta giornalistica del sito Mediapart spinge il ministro dell’Ambiente francese, François De Rugy, a rassegnare le dimissioni. Travolto dalla bufera dopo le accuse sulle sue presunte spese eccessive al soldo del contribuente, il ministro ha comunicato il suo addio al premier, Edouard Philippe, dicendosi vittima ...

"Salvini deve dimettersi". I senatori Pd a Casellati : "Convochi in aula il ministro" : “Palazzo Chigi smentisce Salvini su Savoini. A questo punto non basta riferire in Parlamento. Chi dice falsità per coprire truffe e truffatori non può fare il ministro del’Interno di un grande paese democratico”. Lo scrive su Twitter il presidente del Pd Paolo Gentiloni, invocando le dimissioni di Matteo Salvini.’Ormai è evidente che il ministro Salvini non ha raccontato la verità sui suoi ...

Lo scandalo sessuale di Epstein travolge Acosta. Si dimette il ministro del lavoro di Trump : Il ministro del lavoro dell’amministrazione Trump, Alex Acosta, si è dimesso dopo essere stato coinvolto nello scandalo sessuale che ha travolto il magnate Jeffrey Epstein. Le accuse mosse ad Acosta sono quelle di non aver gestito nella maniera appropriata alcuni casi di reati sessuali compiuti da Epstein e altri ricchi uomini di affari. I fatti si riferiscono a una decina di anni fa quando Acosta era procuratore federale in ...

Il ministro Grillo : pronta a dimettermi se dovessero arrivare altri tagli alla Sanità : Il ministro della salute Giulia Grillo è pronta a dimettersi nel caso si dovessero ipotizzare nuovi tagli alla Sanità. «Io non parteciperò all’ennesima mannaia sulla Sanità pubblica» ha affermato il ministro a margine di un evento a Roma. E sulle voci di questi giorni sulle sue dimissioni ha precisato: «Sulla questione dei tagli sicuramente sì. Qu...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Maggio : Salvini si crede il premier e fa dimettere nelle proprie mani il viceministro Rixi condannato : Guai leghisti Rixi condannato per le spese pazze: molla la poltrona Rimborsopoli in Liguria – La sentenza: 3 anni e 5 mesi al viceministro Salviniano accusato di peculato e falso quando era capogruppo regionale del Carroccio di Ferruccio Sansa Il porto dei veleni di Marco Travaglio Come avrete capito, se siete riusciti a non perdervi nella giungla di magistrati, correnti, indagati, indagatori, dossieranti e dossierati, è in corso ...

Dovevano aspettarmi! Messico - ministro si dimette per aver causato un ritardo di 38 minuti su un volo : Josefa González Blanco, ministra dell'Ambiente del Messico, ha rassegnato le sue dimissioni dopo aver costretto un aereo a decollare in ritardo per aspettarla. La ministra venerdì scorso avrebbe dovuto volare da Città del Messico a Mexicali: siccome però era in ritardo, per non perdere l’aereo aveva chiesto a un dirigente della compagnia di stato messicana di ritardare la partenza del suo volo. L’aereo era quindi tornato al gate ed era poi ...