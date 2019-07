calcioefinanza

(Di mercoledì 17 luglio 2019) La LegaB ha convocato un’assemblea per martedì 23 luglio in cui sul tavolo ci sarà anche il tema, con possibilecontro laA all’orizzonte. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, secondo l’accordo di separazione con la Lega A del 2010, i club del campionato cadetto avrebbero dovuto ricevere il … L'articoloB,più

Gazzetta_it : La battaglia di Lady #Nainggolan: 'Inizio la chemioterapia, combatto questa brutta bestia' #Inter - CalcioFinanza : Serie B, battaglia sulla mutualità? Obiettivo più soldi dalla Serie A - VolleyAtlantide : ?? E' partita a Salsomaggiore Terme la tre giorni di VolleyMercato che apre la nuova stagione di Serie A Credem Banc… -