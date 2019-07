Se ora anche Simba diventa un fascista

Redmi 7A ora disponibile anche nell’esclusiva colorazione Foggy Gold : Nelle scorse ore il team di Redmi ha annunciato che la variante color oro di Redmi 7A sarà disponibile anche in Cina con il nome ufficiale di Foggy Gold L'articolo Redmi 7A ora disponibile anche nell’esclusiva colorazione Foggy Gold proviene da TuttoAndroid.

Mercato Inter - Lukaku : altro assalto dei nerazzurri ma mancherebbero ancora 20 milioni : Continua serrata la trattativa di calcioMercato tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. Il belga è il preferito di Antonio Conte per il suo nuovo attacco che ad oggi ha perso Icardi, che non rientra nel progetto tecnico, e non ha un centravanti importante. Marotta e Ausilio sarebbero ripartiti all’attacco dopo il primo approccio della scorsa settimana e potrebbero presentare una nuova offerta nei prossimi giorni. I Red Devils però fanno ...

FACEAPP CHALLENGE - COS'È?/ Foto - anche Aurora Ramazzotti 'invecchia' su Instagram... : FACEAPP CHALLENGE è la nuova tendenza del mondo Vip. Ma di cosa si tratta e come funziona? Ecco come fare Foto 'ivecchiate' e non solo su Instagram

Spal - ancora problemi : sequestrata anche la Curva Ovest : ancora problemi per la Spal per quanto riguarda lo stadio Paolo Mazza. La Guardia di Finanza ha infatti sequestrato, su ordine della procura, anche la Curva Ovest dell’impianto ferrarese, per poter svolgere indagini tecniche e verificare presunte anomalie strutturali relative all’intervento del 2018. Lavori che, secondo l’ipotesi degli inquirenti, erano stati attestati come conformi al progetto e che rispettavano la ...

ora con Blablacar puoi prenotare anche i viaggi in pullman : parte Blablabus : Blablabus (crediti: ufficio stampa Blablabus Italia) Dall’app e dal sito di Blablacar si possono prenotare già da qualche giorno anche viaggi in pullman. La società di carpooling ha deciso di lanciare un nuovo servizio, Blablabus. Il primo Blablabus è partito la mattina del 16 luglio da Bologna, direzione Montpellier. Con fermate a Parma, Genova, Nizza, Marsiglia e Tolone. Certo, l’espressione “Blabla” – che sta a indicare ...

Democrazia partecipativa - Cappato e Staderini : ‘Anche in Italia Citizens’ Assembly. Su legge elettorale e ambiente’ : Le Citizens’ Assembly come strumento per avviare una nuova stagione di riforme di cui l’Italia ha da tempo bisogno, la cui adozione in Parlamento è però bloccata dalle logiche dei partiti, legate al consenso immediato. È questa la necessità da cui parte l’idea portata avanti da Oderal, Democrazia Radicale ed Eumans, il movimento paneuropeo di iniziativa popolare creato da Marco Cappato, ossia quella di utilizzare questo strumento anche in ...

Sondaggi elettorali - Salvini è più forte anche dell’inchiesta sui fondi russi : Lega sale al 37 - 7% : Nonostante l'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, il partito di Matteo Salvini continua a crescere nei Sondaggi: la vicenda non sembra scalfire il Carroccio sotto il punto dei vista dei consensi. Aumenta, così, il vantaggio sugli inseguitori: il Pd fa segnare un calo di quasi un punto percentuale nell'ultima settimana ed è ora staccato di oltre 15 punti.Continua a leggere

Vodafone ora fa pagare 5 euro al mese anche per le SIM dati non usate : Nelle scorse ore Vodafone ha attuato una rimodulazione relativa ad alcuni piani in abbonamento a consumo sulle SIM dati L'articolo Vodafone ora fa pagare 5 euro al mese anche per le SIM dati non usate proviene da TuttoAndroid.

Deborah - una vita per il canto e gli animali - ma anche tanti dolori. L'assassino era uscito dal carcere un anno fa : La storia della vittima di Savona che disse: "Aprire un locale per una donna è una scelta coraggiosa"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Luglio : “Sono il Luca dell’hotel Metropol con Savoini” : cancelliere della serenissima gran loggia - lavora per banche estere : Milano Conte: “Alla cena Savoini invitato dall’uomo di Salvini” Lo scandalo – Palazzo Chigi: la presenza dell’ex portavoce (indagato) alla serata con Putin sollecitata da Claudio D’Amico, consigliere del vicepremier di Luca De Carolis e Davide Milosa Levategli i social di Marco Travaglio Mentre Salvini, Savoini e i leghisti tutti sono in piena sindrome da accerchiamento, temendo – e ne hanno di che – cimici, trojan, spie, ...

Salvini attacca : “È ora che anche gli zingari inizino a pagare per i servizi” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio a Ferrara attacca i rom e mette da parte il politically correct: "Non capisco perché gli zingari debbano avere sempre tutto pagato. È ora che inizino anche loro a pagare per i servizi". "Ho detto zingari? Adesso mi arrestano. Diversamente stanziali, camminanti", aggiunge.Continua a leggere

Twitch è ancora il leader dello streaming - anche se YouTube e Facebook continuano a crescere : Il mercato dello streaming continua a crescere, e Twitch mantiene ancora saldo il gradino più alto del podio, mostrandosi ancora il leader del mercato.Per quanto riguarda YouTube e Facebook invece, il due giganti del web proseguono la loro rincorsa, e pur macinando numeri inferiori registrano comunque una crescita importante, segno che di spazio in questo mercato ce n'è per tutti, e che la competizione è sempre in atto.Stando ai dati di ...

Sondaggi elettorali del Termometro - il voto anche per pratica religiosa : Sondaggi elettorali del Termometro, il voto anche per pratica religiosa Abbiamo voluto chiedere agli elettori di nuovo quale partito voterebbero se ci fossero oggi le elezioni politiche. Il risultati vede un ulteriore leggero aumento per la Lega di Salvini, che sale al 37,9%, come del resto segnalato anche da altri istituti, e che rafforza la propria prima posizione. Il PD e il Movimento 5 Stelle invece si piazzano praticamente sulle ...