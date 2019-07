Scotti | “M5S ha sbagliato ad allearsi con Lega” VIDEO

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – ”I M5s hannoa fare un’alleanza così, con la Lega. E’ difficile tenere insieme queste due anime che rappresentano realtà radicalmente diverse del Paese, con difficoltà a capirsi tra di loro. E’ l’idea stessa di un contratto, in politica non regge il contratto regge la coesione politica”. E’ quanto ha detto nel corso di un’intervista ad ‘AdnKronos live’ Vincenzo, ex ministro Dc e presidente della ‘Link Campus University’ in merito allo scontro tra Salvini e Di Maio sul vertice con i sindacati convocato dal ministro degli Interni al Viminale. “Un ministro che esercita il suo potere per fare consultazioni di carattere generale, ignorando che esiste un presidente del Consiglio, è un dato che in altri tempi avrebbe fatto cadere dieci governi”. Il ...

