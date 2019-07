Scherma | Mondiali 2019 | domani si assegnano le medaglie nella spada femminile | Mara

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019)inizierà la lotta per leaidia Budapest (Ungheria). Sulle pedane del Syma Center si comincerà, a partire dalle 8.30, con il tabellone principale della, in cui vedremo in gara tre azzurre,Navarria, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, mentre Federica Isola ha visto interrompere il proprio cammino nelle fasi preliminari. Ambizioni importanti per le nostre portacolori, anche se la concorrenza sarà molto elevata. Navarria sogna il bis dopo l’oro a Wuxi, ma la vittoria manca proprio dalla scorsa rassegna iridata. La 33enne friulana non è infatti più riuscita a trovare il grande acuto e in stagione è salita una sola volta sul podio, chiudendo seconda nel Grand Prix di Cali. L’azzurra resta comunque la numero uno del ranking e per questo non può che partire tra le favorite, ma dovrà ritrovare i colpi migliori per poter conquistare ...

