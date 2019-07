Sbarco sulla Luna | il razzo Saturn V proiettato sul Washington Monument GALLERY

1969-2019 : 50 anni dal primo Sbarco sulla luna. Tutte le proposte Rai - Mediaset - La7 e Sky : sbarco sulla Luna - 20 luglio 1969 Sono passati 50 anni dal 20 luglio 1969, giorno in cui Neil Armstrong calcò per la prima volta la superficie lunare. Per festeggiare l’importante anniversario Tutte le tv proporranno nei prossimi giorni numerosi speciali dedicati ad uno dei momenti epocali della storia dell’umanità. Live, speciali, rivisitazioni storiche, film, serie tv e tanti documenti dell’epoca monopolizzeranno la programmazione ...

Anniversario Sbarco sulla Luna - 50 cose da sapere sulla Luna e il programma Apollo : Neil Armstrong che suona l’ukulele. La Terra che sorge all’orizzonte. I bizzarri oggetti lasciati sul nostro satellite durante le missioni Apollo. Le tracce lasciate dai moonwalker sulla superficie. E ancora, le navicelle che per prime ci permisero di vedere da vicino come è fatta la Luna, anche la parte che ci nasconde. La storia dell’esplorazione Lunare è ricca, e comincia ben prima dello sbarco del primo essere umano sul ...

50 anni fa il primo Sbarco sulla luna - Parmitano : “Difficile immaginare il mondo odierno senza l’incredibile avventura dell’Apollo” : Esattamente 50 anni dopo il primo sbarco dell’uomo sulla luna con Neil Armstrong e Buzz Aldrin in una missione che sarebbe entrata nella storia, l’astronauta italiano dell’Esa e colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica militare Luca Parmitano si prepara al lancio della missione Beyond, la seconda dopo “Volare” del 2013. “È quasi difficile immaginare il mondo odierno senza l’incredibile avventura dell’Apollo ...

Sbarco sulla Luna - vero o falso? Le teorie dei complottisti : Mezzo secolo dopo, resistono le teorie che lo Sbarco sulla Luna del 20 luglio 1969 non sia mai avvenuto. La missione dell'Apollo 11 prese il via il 16 luglio. Nella sostanza, le teorie complottiste si basano sull'assunto che la Nasa, l'agenzia spaziale americana, alla fine degli anni Sessanta non fosse assolutamente in grado di far sbarcare degli uomini sulla Luna, come aveva promesso il presidente John F. Kennedy. Peraltro nella ...

50 anni dallo Sbarco sulla Luna - adesso dobbiamo recuperare la cacca che avevamo lasciato lì : Con le missioni Apollo che ci hanno portato sulla Luna a partire da 50 anni fa, abbiamo lasciato 96 sacchetti di rifiuti organici umani: feci, urine e vomito. adesso gli scienziati non vedono l'ora di recuperare questi sacchetti. Vediamo insieme perché gli astronauti hanno lasciato la loro cacca sulla Luna e perché ora vogliamo riprendercela.Continua a leggere

Sbarco sulla Luna : così da una collina toscana venne captato lo storico allunaggio : Forse non tutti sanno che la sera del 20 luglio 1969, mentre molti italiani sono a casa guardando la televisione, sulla collina di Arcetri, a Firenze, un gruppo di tecnici e astronomi si affaccenda alla luce di una Luna che ancora non ha raggiunto il primo quarto. Come scrive Niccolò Bucciantini di Media Inaf, sono al lavoro intorno al radiotelescopio che in quei giorni fa bella mostra di sé sulla terrazza davanti all’Osservatorio, e che prima ...

Leonardo celebra a Matera i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : "Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità". È la celebre frase che Neil Armstrong pronunciò durante la prima "passeggiata" sul suolo Lunare, era il 20 luglio 1969. L`impresa ha rappresentato una delle maggiori conquiste scientifiche e ingegneristiche di tutti i tempi e ha dato il via a sperimentazioni e innovazioni sempre più avanzate nel settore spaziale. Ed è nell`ambito di queste enormi sfide tecnologiche, per migliorare ...

Spazio : Topolino celebra lo Sbarco sulla Luna con l’AstroTopo : Il 20 luglio 1969 l’astronauta Neil Armstrong posò il primo piede umano sul suolo Lunare: per celebrare la meravigliosa avventura vissuta 50 anni fa, Topolino presenta l’AstroTopo. Topolino è pronto per andare in missione nello Spazio e, per l’occasione, indossa una tuta spaziale ricca di particolari, inclusa l’impronta Lunare sulla suola dello scarpone. L’AstroTopo, esclusiva action figure, è alto 13 cm e con ...

Piero Angela : 'Che sciocchezza negare il primo Sbarco dell'uomo sulla Luna' : Piero Angela, il più famoso divulgatore scientifico in Italia, ha ricordato con viva emozione il 20 luglio 1969, giorno in cui l'uomo mise piede per la prima volta sulla Luna. Inoltre nel corso di un'intervista all'Agi ha colto l'occasione per affermare che i "negazionisti" in merito alle loro teorie sullo sbarco lunare dicono soltanto delle "sciocchezze", sfruttando l'ingenuità delle persone solo per trarne profitto. Infine si è soffermato sul ...

Leonardo celebra 50 anni dallo Sbarco sulla Luna - guardando a Marte e al futuro : “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”. È la celebre frase che Neil Armstrong pronunciò durante la prima “passeggiata” sul suolo Lunare, era il 20 luglio 1969. L’impresa ha rappresentato una delle maggiori conquiste scientifiche e ingegneristiche di tutti i tempi e ha dato il via a sperimentazioni e innovazioni sempre più avanzate nel settore spaziale. Ed è nell’ambito di queste enormi sfide tecnologiche, per ...

50 anni dallo Sbarco sulla Luna : 16 luglio 1969 - il momento del lancio dell’Apollo 11 : Era il 16 luglio 1969 quando la missione Apollo 11 ebbe inizio: alle 15:32 ora italiana il lancio dei tre astronauti Armstrong, Aldrin e Callins ha dato il via all'evento spaziale che portato l'essere umano a camminare per la prima volta sulla Luna, modificando per sempre la nostra storia. Ecco cosa accadde il 16 luglio 1969.Continua a leggere

Google festeggia i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna con un tour spaziale su Google Earth : A cinquant'anni esatti dal via della missione Apollo 11 per lo sbarco sulla Luna, Google festeggia il 50° anniversario con un tour spaziale su Google Earth. L'articolo Google festeggia i 50 anni dallo sbarco sulla Luna con un tour spaziale su Google Earth proviene da TuttoAndroid.

Sbarco sulla Luna - la Rai omaggia Tito Stagno 50 anni dopo quella storica telecronaca “galattica” : Un’emozione indimenticabile quella della lunga, pionieristica diretta – una maratona di 25 ore di trasmissione – che la Rai trasmise sul primo canale nazionale, 50 anni fa, per l’alLunaggio della missione Apollo 11. In occasione delle celebrazioni del “Moon Day” RAI, il Presidente Foa e l’AD Salini hanno invitato Tito Stagno, storico cronista di quell’evento, in Viale Mazzini per un incontro di ...

A 50 anni dallo Sbarco sulla Luna - si lavora al ritorno : questa volta per restarci - con protagonisti nuovi e in un clima totalmente diverso : Il 20 luglio festeggeremo il 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, un’impresa rimasta nella storia che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo. Dal 20 luglio 1969, indubbiamente, è cambiato il modo di guardare al nostro unico satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Da allora le missioni scientifiche della NASA verso la Luna sono state frequenti e hanno portato un totale di 12 uomini sulla superficie ...