Sbarco sulla luna | gli eventi speciali per celebrarne i 50 anni

Sbarco sulla luna - tutte le collezioni fashion ispirate all'evento : Quando la luna bussò, la moda sulla luna ci era già andata. Anche se forse non tutti ne hanno memoria, a sbarcare era stato il pret-à-porter femminile con i grandi nomi dei sarti di allora che già in tempi non sospetti avevano dedicato le loro collezioni allo spazio. Quello sconosciuto. Ma già aspirazionale. Tra i nomi basta citare lo stilista francese Andrè Courrèges - che guarda caso aveva studiato da ...

Napoli festeggia i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna con ‘MANN on the Moon’ : Sono già passati 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna, giorno importante per la storia dell’umanità che si celebrerà il prossimo sabato 20 luglio. Per ricordare la missione spaziale Apollo 11 anche il Museo Archeologico di Napoli ha voluto dare il suo contributo. Proprio domani, 18 luglio, due giorni prima del Moon Day, aprirà i battenti la mostra ‘MANN on the Moon’, un’esposizione totalmente incentrata sul satellite della Terra e che sarà ...

Sbarco sulla Luna - Buzz Aldrin : “50 anni fa partimmo per una missione di enorme importanza” : In un videomessaggio pubblicato su Twitter, l’astronauta Buzz Aldrin invita gli Stati Uniti a guidare un’alleanza spaziale: “Non vedo l’ora che l’America abbia il ruolo di leader nel prossimo passo di un’alleanza spaziale“. Aldrin racconta: “50 anni fa, Neil Armstrong, Mike Collins e io partimmo per una missione di enorme importanza. Dio benedica i 400mila americani che ci hanno aiutato a ...

Chi è Margaret Hamilton - la donna che rese possibile lo Sbarco sulla Luna : Lo sbarco sulla Luna fu possibile grazie al coraggio e alla straordinaria forza di una donna: Margaret Hamilton. I suoi calcoli infatti consentirono agli astronauti di portare a termine la missione e mettere per la prima volta piede sulla Luna. Classe 1936, Margaret era una brillante informatica e divenne famosa per aver sviluppato il software che si trovava a bordo della navicella del programma Apollo. Per quasi cinquant’anni venne ...

Sbarco sulla Luna - Umberto Guidoni : “grande impresa - ci torneremo per capire la Terra. E che suggestione Marte ed Encelado…” : “La Luna e’ un vero museo naturalistico e, quando metteremo di nuovo piede sulla sua superficie, potra’ darci preziose informazioni sulle condizioni della Terra miliardi di anni fa“. Lo spiega a Blog Italia di AGI l’astronauta Umberto Guidoni in vista del 50esimo anniversario del primo Sbarco dell’uomo sulla Luna, il 20 luglio 1969. “Ben prima di esser visitata dagli astronauti, la Luna ci ha ...

Sbarco Apollo 11 : si avvicina l'anniversario. 50 anni fa l'atterraggio dell'uomo sulla Luna : "Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità", sono queste le storiche parole che recitò Neil Armstrong il 20 luglio 1969, dopo aver posato per la prima volta piede sulla Luna...

Sbarco sulla Luna : il razzo Saturn V proiettato sul Washington Monument [GALLERY] : Il razzo Saturn V è stato proiettato a grandezza naturale sul Washington Monument, il Monumento simbolo della capitale statunitense, nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario del primo Sbarco sulla Luna: lo ha annunciato nei giorni scorsi lo Smithsonian’s National Air and Space Museum. L’avventura dell’Apollo 11 iniziò il 16 luglio con il decollo del colossale razzo Saturn V dalla rampa di lancio 39A, dalla ...

1969-2019 : 50 anni dal primo Sbarco sulla luna. Tutte le proposte Rai - Mediaset - La7 e Sky : sbarco sulla Luna - 20 luglio 1969 Sono passati 50 anni dal 20 luglio 1969, giorno in cui Neil Armstrong calcò per la prima volta la superficie lunare. Per festeggiare l’importante anniversario Tutte le tv proporranno nei prossimi giorni numerosi speciali dedicati ad uno dei momenti epocali della storia dell’umanità. Live, speciali, rivisitazioni storiche, film, serie tv e tanti documenti dell’epoca monopolizzeranno la programmazione ...

Anniversario Sbarco sulla Luna - 50 cose da sapere sulla Luna e il programma Apollo : Neil Armstrong che suona l’ukulele. La Terra che sorge all’orizzonte. I bizzarri oggetti lasciati sul nostro satellite durante le missioni Apollo. Le tracce lasciate dai moonwalker sulla superficie. E ancora, le navicelle che per prime ci permisero di vedere da vicino come è fatta la Luna, anche la parte che ci nasconde. La storia dell’esplorazione Lunare è ricca, e comincia ben prima dello sbarco del primo essere umano sul ...

50 anni fa il primo Sbarco sulla luna - Parmitano : “Difficile immaginare il mondo odierno senza l’incredibile avventura dell’Apollo” : Esattamente 50 anni dopo il primo sbarco dell’uomo sulla luna con Neil Armstrong e Buzz Aldrin in una missione che sarebbe entrata nella storia, l’astronauta italiano dell’Esa e colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica militare Luca Parmitano si prepara al lancio della missione Beyond, la seconda dopo “Volare” del 2013. “È quasi difficile immaginare il mondo odierno senza l’incredibile avventura dell’Apollo ...

Sbarco sulla Luna - vero o falso? Le teorie dei complottisti : Mezzo secolo dopo, resistono le teorie che lo Sbarco sulla Luna del 20 luglio 1969 non sia mai avvenuto. La missione dell'Apollo 11 prese il via il 16 luglio. Nella sostanza, le teorie complottiste si basano sull'assunto che la Nasa, l'agenzia spaziale americana, alla fine degli anni Sessanta non fosse assolutamente in grado di far sbarcare degli uomini sulla Luna, come aveva promesso il presidente John F. Kennedy. Peraltro nella ...

50 anni dallo Sbarco sulla Luna - adesso dobbiamo recuperare la cacca che avevamo lasciato lì : Con le missioni Apollo che ci hanno portato sulla Luna a partire da 50 anni fa, abbiamo lasciato 96 sacchetti di rifiuti organici umani: feci, urine e vomito. adesso gli scienziati non vedono l'ora di recuperare questi sacchetti. Vediamo insieme perché gli astronauti hanno lasciato la loro cacca sulla Luna e perché ora vogliamo riprendercela.Continua a leggere