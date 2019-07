Sara Tommasi non è più incinta La manager | “Gravidanza interrotta”

“Gravidanza interrotta”. Altro duro colpo - non c’è pace per Sara Tommasi : Brutta notizia per Sara Tommasi, che sarebbe stata costretta a interrompere la gravidanza, per riprendere le cure necessarie a contrastare il suo disturbo bipolare. Lo ha comunicato la sua manager Debora Cattoni, la donna che segue l’ex showgirl da qualche tempo. Era sempre stata lei a spiegare che la Tommasi è legata da qualche anno ad Angelo Guidarelli, da cui qualche mese fa era rimasta incinta. “Essere Manager vuol dire prenderti cura ...

Sara Tommasi ecco chi è il suo nuovo fidanzato : Finalmente la vita della showgirl Sara Tommasi è cambiata, infatti la Tommasi è in dolce attesa e ha un nuovo fidanzato ed è tutto assolutamente vero. Il nuovo compagno di Sara Tommasi esiste davvero e la rivista di gossip “Spy” ha fornito diverse informazioni su di lui, pubblicando anche una foto si chiama Angelo Guidarelli, compirà 55 anni ad agosto ed è umbro come Sara Tommasi. Nato a Terni, il nuovo compagno della showgirl è un militante di ...

Sara Tommasi presenta il suo nuovo fidanzato : Qualche giorno fa la notizia della gravidanza di Sara Tommasi aveva sorpreso tutti, ma aveva anche fatto pensare ad un nuovo, presunto caso analogo a quello della vicenda tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Niente di tutto questo, la showgirl ha un nuovo fidanzato ed è tutto assolutamente vero. Il nuovo compagno di Sara Tommasi esiste davvero e la rivista di gossip “Spy” ha fornito diverse informazioni su di lui, pubblicando anche una foto si ...

Sara Tommasi Vs Pamela Prati! Il Mistero della Gravidanza! : In queste ore si mette in dubbio la presunta gravidanza di Sara Tommasi e anche il fidanzato con cui è pronta per sposarsi paragonandola a Pamela Prati. Anche Sara Tommasi ha preso in giro tutti? Scopriamo di più! Sara Tommasi come Pamela Prati? Ormai, con quello che sta succedendo alla showgirl sarda e al suo presunto matrimonio con Mark Caltagirone, il mondo del gossip è pieno di mille dubbi. E lo stesso sta succedendo con l’ex valletta ...

Sara Tommasi volta pagina : vero amore e figlio in arrivo : Sara TommasiSara TommasiSara TommasiSara TommasiSara TommasiSara TommasiSara Tommasi torna a far parlare di sé. Stavolta però non ci sono di mezzo video hard o eccessi di alcun genere. Tutt’altro: la showgirl umbra, che ha appena compiuto 38 anni, pare abbia voltato pagina e sia in attesa del suo primo figlio. Ad annunciarlo, un po’ a sorpresa, è stata l’amica e manager Debora Cattoni, che attualmente è con lei nel Salento per alcuni eventi di ...