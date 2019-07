Sanità lombarda | assolto il viceministro Garavaglia | “La verità rende liberi”

ilfogliettone

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ildell'Economia ed esponente della Lega, Massimo, e' statoper non aver commesso il fatto nel processo milanese in cui era imputato per turbativa d'asta su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014, quando era assessore lombardo all'Economia. Secondo l'accusa formulata dal pm Giovanni Polizzi, nel 2014, in veste di assessore all'economia della Regione Lombardia,avrebbe pilotato a favore della Croce Azzurra Ticinia, associazione dell'Alto Milanese, una gara d'appalto da 11 milioni di euro all'anno per il trasporto dei malati dializzati.La pubblica accusa aveva chiesto per il leghista una condanna a 2 anni di carcere. I giudici della Quarta Sezione Penale lo hanno invece"per non aver commesso il fatto". "La verita'liberi - le prime parole del-. Sono contento che alla fine tutto sia ...

elena_elnmrl15 : RT @bob_rock1968: Intanto il tribunale di Milano assolve il viceministro leghista #Garavaglia per NON aver commesso il fatto (accusato di t… - bob_rock1968 : Intanto il tribunale di Milano assolve il viceministro leghista #Garavaglia per NON aver commesso il fatto (accusat… - mcc43_ : Sanità Lombarda: turbativa d'asta. Assolto Massimo Garavaglia, Lega; condannato Mario Mantovani, Forza Italia -