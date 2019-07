Ryanair pianifica tagli a breve termine

laragnatelanews

(Di mercoledì 17 luglio 2019)ha annunciato l’intenzione di cancellare alcuni voli e hub a partire da novembre 2019, accusando i ritardi di consegna degli aerei Boeing 737 MAX. L’amministratore delegato della seconda compagnia aerea europea ha affermato che la compagnia aerea stava parlando con gli aeroporti di quali località potrebbero subire. “Stiamo avviando una serie di discussioni con i nostri aeroporti per determinare quali delle basi meno efficienti o deboli didovrebbero subiree / o chiusure adal novembre 2019“, ha affermato il CEO di, Michael O’Leary. I ritardi arrivano dopo che gli aerei 737 MAX della Boeing sono stati radicati dopo l’incidente dell’Etiopia Airlines che ha ucciso 157 persone a marzo. Lo stesso aereo Boeing si è schiantato nell’ottobre 2018, uccidendo 189 persone dopo il decollo ...

