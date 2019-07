Rosetta Dello Siesto | quanti anni ha e chi è la moglie di Andrea Camilleri

Chi è Rosetta Dello Siesto - la moglie di Andrea Camilleri : Rosetta Dello Siesto è la moglie di Andrea Camilleri e la donna che è rimasta accanto al grande scrittore oltre sessant’anni. Riservata ed elegante, Rosetta ha sempre appoggiato e sostenuto il grande scrittore, rimanendo nell’ombra e non lasciando trapelare troppo di sè. L’unica certezza su di lei è che è nata a Milano e che il primo incontro con quello che sarebbe stato l’uomo della sua vita è avvenuto a Roma. Poi le ...

La famiglia di Andrea Camilleri : le figlie e la moglie Rosetta Dello Siesto - con lui per 62 anni : Lo scrittore scomparso a 93 anni, papà del Commissario Montalbano, è stato sposato per ben 62 anni all'amata Rosetta Dello Siesto. Da lei ha avuto tre figlie: Andreina, Elisabetta e Mariolina (quest'ultima illustratrice di libri per ragazzi), che lo hanno reso nonno di quattro nipoti e bisnonno di una pronipote, Matilda.Continua a leggere