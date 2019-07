Romano-Businarolo | il deputato dem | “Registrazioni? Ascoltiamole | sono sereno” | Brescia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Dopo lo scontro in commissione, poi proseguito nell’Aula della Camera tra le tensioni Pd-M5s, è ildem Andrea, accusato di aver lanciato un attacco sessista contro la deputata M5s Francesca(“Sei incinta, non puoi presiedere”), a difendersi: “Totale falsitàda parte del M5s e di Giuseppe(il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, ndr) nei miei confronti. Non ho mai detto quelle frasi. Ho detto cheha presieduto male, non dando al Pd lo spazio di parola. E lo confermo. Ma sarei stato un deficiente se avessi detto quanto dice”. Tradotto,continua a negare le accuse del M5s, mentre lo stessorilancia e ricostruisce: “Certo che l’ha detto. “Lei non è in grado di presiedere perché incinta, dovrebbe alzarsi e andarsene”, ha detto”: Anche in casa Forza ...

