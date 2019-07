Roma | tuffo nella fontana e viene braccato dal vigile Scatta multa da 550 euro

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Angelo Scarano Prima sfida la sorveglianza con undi Trevi e poibloccato da unurbano Si è gettatofonatana di Trevi vestito da anticono e si è beccato unada 550e un daspo. È la storia di un 38enne di Caserta che dopo essersi cimentato in una arringa davanti a tursiti eni ha deciso di tuffarsigrande vasca delladi Trevi. Ma unurbano prontamente ha deciso di raggiungere in acqua l'uomo invitandolo ad uscire. Il video postato dal sindaco di, Virginia Raggi ha immediatamente fatto il giro del web. E proprio il sindaco ha voluto sottolineare la prontezza di riflessi delche un istante dopo si è tuffato per recuperare lo squilibrato in acqua. Un gesto quello delche ha fattore il commento della stessa Raggi sui social: "I nostri monumenti vanno rispettati e le storiche ...

