Roma | incendio al Tufello in un appartamento | muore un disabile | altri due feriti

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Un bruttissimosi è verificato ieri sera, intorno alle ore 19:45, al rione, sito nel territorio di. Per cause ancora da accertare, uno stabile situato al terzo piano di una palazzina, in via Monte Massico, è improvvisamente andato a fuoco. All'interno c'erano due persone: un'anziana donna e suo figlio, che aveva 62 anni. Purtroppo per costui non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morto carbonizzato durante il rogo. Sua madre, secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, avrebbe fatto veramente di tutto per tentare di portare via da quell'inferno di fumo e fiamme l'uomo, che era costretto a stare a letto a causa della sua disabilità. Un'altra condomina è stata soccorsa dal 118, giunto immediatamente sul posto non appena è arrivata la chiamata al centralino. Ad avvertire i soccorsi sono stati glicondomini e gli abitanti che si ...

RaiNews : In fiamme autodemolitore su Via Appia Nuova a #Roma: il video mostra la colonna di fumo nero che si è sollevata sul… - emergenzavvf : #16luglio #Roma, sei squadre impegnate per l’#incendio in un’attività di autodemolizioni nel quartiere Capannelle.… - repubblica : Roma, incendio in un appartamento al Tufello: disabile muore carbonizzato -