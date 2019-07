Rom | sindaco Vicenza | ‘continuo il controllo del territorio’

Salone dell’auto - Appendino ritira deleghe al vicesindaco : “Basta battute d’arresto e compRomessi” : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha deciso di ritirare le deleghe al suo vice, Guido Montanari, dopo il caso del Salone dell'Auto (che si trasferirà a Milano). Appendino chiede al consiglio comunale un "pieno mandato", con l'obiettivo di evitare una situazione di stallo: "Se il male minore dovesse essere la fine anticipata di questa amministrazione, così sarà".Continua a leggere

Cerignola - interdittiva antimafia a ditta che lavora in Comune Il sindaco : “Basta Rompere i coglioni - non siamo mafiosi” : Negli uffici comunali, da mesi, lavora la commissione d’accesso per comprendere se sussistono gli elementi per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Nel frattempo, il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha firmato un’interdittiva antimafia nei confronti della società Mondoservice, che per conto del Comune di Cerignola si occupa del verde pubblico. Ma la reazione del sindaco Franco Metta è stata feroce: “Dovete continuare ...

StRomboli - sindaco di Lipari : “Stiamo cercando di tornare alla normalità - molti i volontari che ci aiutano” : Si sta cercando, lentamente, di tornare alla normalità a Stromboli. E’ ormai da due giorni che sull’isola si sono verificate diverse esplosioni seguite dalla caduta di lapilli che hanno seminato il panico tra turisti e residenti, provocando una vittima, un giovane escursionista di Milazzo. In tarda mattinata sono divampati altri due incendi sul vulcano, nei versanti Punta Lena e Osservatorio. Alcuni canadair si sono sollevati ...

StRomboli - il sindaco : “lentamente stiamo tornando alla normalità”. Gli ultimi aggiornamenti dalle isole Eolie : Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni parla di “fase di stabilizzazione” relativamente alla situazione sull’isola di Stromboli e, in particolare della frazione di Ginostra: “Tutto sta tornando alla normalita’ e le operazioni procedono con rapidita’ e coordinazione”. Dopo il blackout che per diverse ore aveva causato disagi e preoccupazione nella frazione di Ginostra, a causa di un guasto alla linea, la ...

StRomboli - esplosioni nel cratere del vulcano. Sindaco : “Turista morto durante escursione”. Persone si tuffano in mare : esplosioni in serie, lapilli che causano incendi nelle zone sottostanti e anche un morto. A Stromboli, nelle isole Eolie, l’Ingv di Catania ha registrato violente esplosioni dal cratere del vulcano. Le conseguenze sono immortalate nei video dei tanti turisti che ogni anno visitano l’isola: due trabocchi di lava a scendere dalla Sciara del fuoco, con la caduta dei lapilli che sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. Alcuni ...

StRomboli - dopo l’esplosione arrivano i Canadair. Il sindaco : “No allarmismi” : Esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano di Stromboli. I turisti preoccupati si sono tuffati in mare mentre la Guardia Costiera ha fatto sapere che aiuterà chi lo vorrà a lasciare l'isola, anche se non ci sono motivi per l'evacuazione: almeno 30 persone hanno già lasciato l'sola. La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. In fiamme la frazione di Ginostra. Nessun danno a cose o ...

La Roma rinuncia al ritiro di Pinzolo - il sindaco : “grave presa in giro” : La decisione della Roma di annullare il ritiro di Pinzolo ha portato più di qualche perplessità, “la viviamo come una sorta di presa in giro. Se fosse uscita la decisione dell’Uefa (sul Milan con l’eventuale accesso diretto all’Europa League della Roma ndr) ci sarebbe stata una motivazione che avremmo capito, sarebbe stata una grossa delusione ma comunque dettata da una valida motivazione. Qui invece le condizioni ...

RomA - METRO A REPUBBLICA RIAPRE DOPO 8 MESI/ Sindaco Raggi chiede scusa : METRO A ROMA, fermata REPUBBLICA RIAPRE DOPO 246 giorni, 8 MESI,: scuse Raggi e Atac, ma le scale mobili non sono ancora del tutto funzionanti

Roma - salta il ritiro. Il sindaco di Pinzolo pronto alla denuncia : Roma, salta il ritiro. Il sindaco di Pinzolo pronto alla denuncia Il 2019 sembra proprio non essere l’anno della Roma. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito internet, i giallorossi hanno annunciato l’annullamento del proprio ritiro estivo, in programma dal 29 giugno al 7 luglio in quel di Pinzolo, in Trentino Alto Adige. Questa la nota del club: “Dopo un confronto tra il nuovo allenatore Fonseca, la ...

Roma - il sindaco di Pinzolo : «Valuteremo azioni per la cancellazione del ritiro» : «La rinuncia della Roma al ritiro qui in Val Rendena ci addolora. E’ una mattinata difficile, il contratto è stato firmato con la nostra organizzazione turistica da poco tempo e avevamo estrema sicurezza dell’arrivo della squadra. Eravamo tranquilli fino a ieri sera». Non nasconde la sua amarezza il sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini, intervistato dall’emittente […] L'articolo Roma, il sindaco di Pinzolo: «Valuteremo ...

Veltroni : fare sindaco ha implicato momenti belli e brutti - Roma cresceva : Roma – “E’ il racconto di un’esperienza umana, la piu’ bella e la piu’ difficile nella mia vita. E l’ho raccontata scegliendo 49 date di quei 7 anni” da sindaco. “E’ stato un periodo bello per Roma, la citta’ cresceva 3 volte piu’ del resto del Paese, dava occupazione 3 volte piu’ del resto del Paese e i giornali stranieri parlavano di Rinascimento Romano”. ...

Politi : Pd e 5S hanno ampiamente fallito - Roma pronta per sindaco leghista : Roma – Maurizio Politi, capogruppo della Lega al Comune di Roma, e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’e’ desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sulla situazione a Roma. “La situazione di Roma e’ sotto gli occhi di tutti- ha affermato Politi- La ...

Tremiti nel mirino dei piRomani - il sindaco lancia l'allarme : Maria Girardi Tra gli isolani, memori di quanto accaduto nel luglio del 2017, si è scatenato il panico Si è scatenato il panico tra gli isolani delle Tremiti. Dalla scorsa notte infatti una serie di focolai, tutti fortunatamente tenuti sotto controllo, stanno interessando il bosco dell'Isola di San Domino. Si tratta di piccoli incendi in sequenza, una decina e anche più, quasi certamente di origine dolosa e appiccati da qualche ...

Giugliano - 450 Rom accampati senza acqua né elettricità. Padre Zanotelli accusa il sindaco. L’assessore : “Lasciati soli” : È allarme a Giugliano, nel Napoletano, per 450 rom sgomberati il 10 maggio scorso e ora accampati, senza acqua e senza elettricità, in una ex-fabbrica di fuochi d’artificio di proprietà privata, a Ponte Riccio. A sollevare il caso è Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano che da anni abita a Napoli: “Dopo un mese non si riesce ancora ad avere l’acqua. Dormono nelle macchine e nelle piccole roulotte che hanno. Abbiamo chiesto di ...