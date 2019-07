Rocco Hunt lascia la musica | “Troppe pressioni | mollo tutto”

Rocco Hunt choc : “Lascio la musica”. L’annuncio del cantante sui social : Rocco Hunt dice addio alla musica. Almeno, sembra essere questa l’intenzione del rapper, che soltanto qualche giorno fa era apparso al fianco di Jovanotti al Jova Beach Party. Con un lungo sfogo pubblicato su Instagram, Rocco Pagliarulo parla di “troppe pressioni”, che l’avrebbero spinto a lasciare, almeno per il momento, la scena discografica italiana. Si tratta di un addio vero o di una mossa di marketing? Le parole di ...

Rocco Hunt si ritira dalla scena musicale : 'Mi hanno privato della libertà' : Rocco Hunt, il rapper salernitano ha utilizzato i social per annunciare il suo improvviso ed inaspettato ritiro dalle scene. In un lungo messaggio su Instagram ha spiegato ai suoi fan i motivi della sua decisione. Il cantante campano ha vinto il Festival di Sanremo nel 2014 nella sezione Nuove Proposte: grazie al brano "Nu journo buono" aveva iniziato la scalata al suo successo e ottenuto la consacrazione al grande pubblico. Nel lungo sfogo su ...

Rocco Hunt lascia la musica : “Troppe pressioni - è arrivato il momento di mollare tutto” : Rocco Hunt lascia la musica. Dure le parole dell'artista sui social nell'annunciare il suo addio alla musica. Demotivato, insoddisfatto, affranto, deluso dalla discografia, Rocco Hunt si arrende e lo fa spiegando ai suoi fan cosa sta accadendo. Elimina le foto pubblicate su Instagram e ne lascia solo una, quella con la spiegazione dell'addio alla musica e ai fan. Come immagine di profilo oggi non ha nulla: è solo un pallino nero nel colorato ...

Benvenuti in Italy di Rocco Hunt è un inno al calcio vissuto dagli italiani - national song del campionato europeo Uefa Under 21 : Si intitola Benvenuti in Italy il nuovo singolo di Rocco Hunt, disponibile in radio e in digital download da venerdì 17 maggio. Il brano, dal ritmo travolgente e sonorità afro rap, è prodotto da Mace e Zized, autori di hit multiplatino. Benvenuti in Italy è la "national song" per il campionato europeo Uefa Under 21 ed è stata presentata oggi attraverso un incontro stampa con il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il tecnico della Nazionale ...

Rocco Hunt : "Canto per la Nazionale Under 21 e le periferie" - : Andrea Conti A quattro anni dal suo ultimo album, il rapper napoletano riparte dagli Europei di calcio e dalla Nazionale Under 21. L'inedito "Benvenuti in Italy" non è solo l'Inno degli Azzurrini, ma anche "l'inno di tutti i ragazzi di periferia che sognano in grande e che socializzano nel nome del calcio" Sarà “Benvenuti in Italy” di Rocco Hunt l'Inno della Nazionale Italiana Under 21 al prossimo Campionato Europeo di calcio, che si ...

