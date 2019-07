Roberto Formigoni chiede i domicilari : parere favorevole dal PG di Milano : Roberto Formigoni, in carcere dal 22 febbraio scorso dopo la condanna definitiva per il caso Maugeri, chiede tramite i suoi legali che gli vengano concessi gli arresti domiciliari, come previsto per i detenuti con più di 70 anni. L’ex governatore della regione Lombardia, giudicato colpevole di corruzione, si trova nel penitenziario di Bollate per scontare 5 anni e 10 mesi di reclusione. Maugeri: ...

Roberto Formigoni ACCETTA CONDANNA/ "Comprendo disvalore dei miei comportamenti" : Caso Maugeri, ROBERTO FORMIGONI ACCETTA CONDANNA 'comprendo disvalore miei comportamenti': chiede di fare volontariato in convento suore dopo domiciliari

Roberto Formigoni - la vergogna dei manettari : come lo hanno ridotto - la foto mentre lo portano in tribunale : Roberto Formigoni ieri ha chiesto di nuovo di poter uscire dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dal 22 febbraio, e di scontare la sua pena ai domiciliari. Molto dimagrito, l' ex governatore lombardo, che ha compiuto 72 anni a marzo, si è presentato davanti ai giudici del tribunale di sorveglianz

Roberto Formigoni - pg Milano favorevole a domiciliari/ Attesa decisione del Collegio : Roberto Formigoni in Tribunale a Milano per chiedere i domiciliari, il Pg dà il suo benestare: nei prossimi giorni la sentenza del Collegio.

Roberto Formigoni - lettere dal carcere : "Condannato - ma non hanno potuto inquinare né il mio cuore né il mio cervello" : “La mia condanna è stata pubblicamente definita dal professor Franco Coppi, il più grande penalista italiano, ‘una condanna senza colpe e senza prove’, per di più aggravata dalla cosiddetta legge ‘spazzacorrotti’ di Cinquestelle e Lega, entrata in vigore il 31/1/19 e applicata retroattivamente (!) nei miei confronti per presunti reati eventualmente compiuti nel 2011”. Così ...

Roberto Formigoni - la pesantissima richiesta della Corte dei Conti : risarcimento milionario - rovinato? : La Corte dei Conti ha chiesto 60 milioni di euro di risarcimento per il "danno erariale" all'ex governatore Roberto Formigoni, per la Fondazione Maugeri e per altri imputati nel procedimento sulla vicenda dei finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia alla Maugeri, fino all'anno 2011. Leggi anche

È stato chiesto un risarcimento di 60 milioni di euro a Roberto Formigoni e alle altre persone coinvolte nel caso di corruzione attorno alla Fondazione Maugeri : La procura lombarda della Corte dei Conti della ha chiesto un risarcimento di 60 milioni di euro all’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, in carcere dal 22 febbraio, insieme alla Fondazione Maugeri (un ente che sostiene la ricerca nella medicina