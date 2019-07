Roberto Baggio | 25 anni fa il rigore fallito in finale mondiale contro il Brasile Storia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il pallone che vola oltre la traversa nei 40 o forse 50 gradi all’ombra di Pasadena, Taffarel che esulta mentre è ancora in caduta, la testa col codino modellato in mini dreadlocks per l’occasione che si abbassa mestamente mentre la panchina del, campione del mondo da pochi secondi, invade il terreno di gioco del Rose Bowl per festeggiare il titolo. A pochi metri da Romario e Bebeto festanti, capitan Baresi piange, consolato poi da Gigi Riva. Sono passati 25da quelche, come ha confessato solo pochi mesi fa, ancora toglie il sonno a Roby. A lui e a tanti italiani che dopo lo scetticismo iniziale per la nazionale di Sacchi avevano man mano cominciato ad accarezzare il sogno di trionfare, proprio grazie al “Divin Codino” diventato trascinatore dagli ottavi in poi. C’è da dire che probabilmente anche se l’avesse segnato quelnon ...

